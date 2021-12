Peñarol est proclamé champion du championnat uruguayen après avoir battu Plaza Colonia 7-8 dans des tirs au but excitants.

08/12/21 à 05:15 CET

Peñarol est devenu champion d’Uruguay après avoir battu la Plaza Colonia mardi dans une séance de tirs au but spectaculaire qui s’est terminée 7-8 après la fin du match 1-1.

De cette façon, l’équipe dirigée par Mauricio Larriera a profité de l’avantage sportif qu’elle avait pour avoir atteint le tableau annuel accumulé et il a clôturé la série au premier tour, sans avoir à passer à deux autres.

Sur le terrain du stade Centenario, lLes équipes ont réédité la finale du championnat uruguayen 2015-2016 et plusieurs vieilles connaissances se virent.

Du côté de Peñarol, le gardien Kevin Dawson et le défenseur Carlos Rodríguez ont affronté le club celui qu’ils avaient défendu dans cette opportunité qui s’est terminée par la victoire de l’aurinegros.

Sur la place Colonia, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez a débuté sur le banc des remplaçants le match contre tous ses amours, avec lequel il a remporté trois championnats locaux.

Encouragé par une foule qui remplissait le stade et encourageait son équipe sans arrêt, Peñarol a lancé l’attaque dès le début devant une équipe composée de trois défenseurs et optant principalement pour la contre-attaque.

Les montées du côté Giovanni González, la distribution de Walter Gargano et la vitesse d’Agustín Canobbio étaient les points les plus forts du onze mené par Larriera.

Sur le trottoir d’en face, Nicolás Dibble a compliqué la défense rivale avec sa vitesse et ses bons dribbles. Aussi Gonzalo Camargo avec sa frappe sur coups de pied arrêtés, qui a généré le premier but de la soirée.

Ils ont couru les 30 minutes quand, après un corner exécuté par le numéro 33, Gary Kagelmacher a arrêté un tir de la main à l’intérieur de la surface, pour lequel l’arbitre a sanctionné un penalty en faveur de ‘patablanca’.

Dawson a volé d’un côté, Renzo López exécuté de l’autre et Plaza Colonia menait 1-0.

Peñarol a continué à parier sur son jeu et n’a pas tardé à l’égaliser. À 40 minutes, Agustín Álvarez Martínez a activé Facundo Torres, qui a vaincu la résistance de Santiago Mele avec une frappe puissante de la jambe gauche.

Après 1-1, l’aurinegro s’est encore approché avec danger et le gardien rival était directement responsable de ne pas avoir continué longtemps. Le jour de son retour, après plusieurs mois de blessure, le numéro 77 a couvert une tête de Rodríguez avec une riposte spectaculaire.

Dans la seconde moitié, Peñarol a continué à dominer même si cela ne compliquait plus autant l’arrière de ceux dirigés par Eduardo Espinel, qui a accepté cette instance pour remporter le tournoi Apertura.

A deux coups de tête, López et lvarez Martínez ont pu donner la victoire à leurs équipes, mais les ballons ne sont pas entrés et le jeu est allé directement à la prolongation.

Là, les 30 minutes se sont déroulées sans émotions et le jeu devait être défini dans une séance de tirs au but où Peñarol était plus efficace.

Les annotations d’Álvarez Martínez, Canobbio, Rubén Bentacourt, Agustín Álvarez Wallace, Ezequel Busquets, Edgar Elizalde, Giovanni González et l’Argentin Nicolás Gaitán ont peint la nuit en jaune et en noir.

En l’absence de quelques jours avant les vacances, Peñarol a levé le verre et grillé un nouveau titre, le champion uruguayen 2021.

– Fiche technique:

1. Place Colonia : Santiago Mele ; Haibrany Ruiz Díaz, Guilherme Café (d.64, Ezequías Redín), Nicolás Olivera ; Álvaro Fernández (m.90, Cristian Rodríguez), Emilio Zeballos, Yvo Calleros, Gonzalo Camargo (m.90, Leandro Suhr), Leonai Souza; Nicolás Dibble (m.96, Juan Cruz Mascia) et Renzo López (m.105, Elías Umeres).

Entraîneur : Eduardo Espinel.

1. Peñarol : Kevin Dawson ; Giovanni González, Gary Kagelmacher, Carlos Rodríguez (m.69, Ezequiel Busquets), Edgar Elizalde ; Jesús Trindade (m.99, Damián Musto), Walter Gargano (m.81, Rubén Bentancourt) ; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini (d.105, Agustín Álvarez Wallace), Facundo Torres (d.105, Nicolás Gaitán) et Agustín Álvarez Martínez.

Entraîneur : Mauricio Larriera.

Buts : 1-0 : m.33, Renzo López, sur penalty. 1-1 : m.40, Facundo Torres.

Arbitre : Daniel Fedorczuk. Il a réprimandé Walter Gargano, Nicolás Dibble, Nicolás Olivera et Damián Musto.

Incidents : Demi-finale du Championnat uruguayen 2021, disputée au stade Centenario, à Montevideo.