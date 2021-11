Peñarol maintient le sommet de la Clausura uruguayenne et Nacional se rapproche

27/11/2021 à 06:14 CET

Montevideo

Les Peñarol conserve la tête du tournoi de clôture du football uruguayen malgré égal 0-0 avec Progreso tandis que Nacional, qui a fait match nul 2-2 avec Liverpool, s’est approché du leader alors qu’il remportait une réclamation de points pour le match du premier rendez-vous avec Cerro Largo. L’équipe dirigée par Mauricio Larriera a inscrit son troisième match nul d’affilée et cette fois, elle n’a pas pu briser le zéro dans le but malgré un grand nombre d’arrivées risquées causées par les attaquants de l’équipe.

De même, Peñarol maintient le insatisfaction à l’égard des décisions d’arbitrage pendant la Clausura, qui a cette fois eu deux pénalités qui n’ont pas été facturées par l’arbitre du jeu. Bien qu’ils n’aient pas pu gagner pendant trois jours, les aurinegros restent en tête du classement à la fois dans la Clausura et dans le tableau annuel accumulé -ce qui donne un avantage sportif lors de la finale du championnat uruguayen-.

Pendant ce temps, Nacional n’a pas pu vaincre Liverpool dans un match où il a remporté pratiquement tout le processus de match, mais vers la fin, l’ancien joueur tricolore et l’équipe uruguayenne Sebastián Fernández ont marqué l’égalité pour Liverpool et la finale 2-2 .

Cependant, ce fut une journée de nombreux points pour Nacional en raison du fait que la décision de la Cour d’appel de l’Association uruguayenne de football (AUF) était connue, qui a déclaré le match de la première journée contre Cerro Largo gagné et grâce à cela Il est passé d’être pratiquement sans possibilités à être près du sommet. La plainte est intervenue après les soupçons des tricolores selon lesquels l’entraîneur de Cerro Largo, Danielo Núñez, qui a été expulsé, avait donné des instructions téléphoniques à son assistant. La décision a causé un grand malaise à la fois à Cerro Largo -qui se bat également pour la Clausura- et à Peñarol, car tous deux comprennent qu’il n’y a pas de raisons claires pour la perte de points et on estime que les deux institutions déposeront conjointement une plainte devant la Cour de Arbitrage du Sport (TAS).

La Plaza Colonia n’a pas pu profiter à nouveau de la perte de points de Peñarol et est tombée contre les Wanderers 0-1 pour laquelle ils ont dit adieu à la possibilité de se battre pour le tableau annuel accumulé. De même, Cerrito a réussi à atteindre son objectif de rester en première division après avoir battu le Deportivo Maldonado par 0-1 tandis que l’Amérique du Sud continue de vouloir maintenir la catégorie et a battu Rentistas par 3-1. La journée culminera entre lundi et mardi avec les matchs de Cerro Largo contre Montevideo City Torque, tandis que River Plate affrontera Villa Española et Fénix affrontera Boston River.