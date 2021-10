Peñarol retrouve la victoire et mène la Clausura uruguayenne

22/10/2021 à 6h24 CEST

. / Montevideo

Quelques jours après avoir subi sa première défaite dans le tournoi uruguayen Clausura, le Peñarol bat Montevideo City 3-1 et il a été laissé comme le seul chef. Deux buts de Facundo Torres et un d’Agustín Álvarez Martínez ont donné les trois points à l’équipe dirigée par Mauricio Larriera, qui accumule désormais 16 sur 21 possibles.

Pendant ce temps, le nationale laisse échapper la possibilité de l’accompagner en première position après tombe ce jeudi contre les Montevideo Wanderers 1-0. Malgré une bonne deuxième mi-temps et plusieurs occasions de marquer, l’équipe de Martín Ligüera n’a pas réussi à surmonter le but inscrit par le Colombien Juan Aguirre à la 42e minute de la première étape. Avec ce résultat, Wanderers a atteint 13 points et a grimpé à la troisième place, tandis que Nacional a terminé cinquième avec les mêmes points que son rival en service.

Pour sa part, Cerro Largo il a également atteint 13 et est désormais en deuxième position. Avec le gardien équatorien Alexander Domínguez comme titulaire, l’équipe dirigée par Daniel Núñez nul 0-0 avec l’Amérique du Sud à Montevideo.

La quatrième équipe avec 13 points est la Le progrès, qu’en ce jour battre Deportivo Maldonado 2-0 et grimpe en quatrième position. Martín Marta et Gastón Colman ont donné la victoire aux onze menés par lvaro Fuerte.

Dans d’autres matches, le Fénix a fait match nul 1-1 avec Liverpool, Pendant ce temps, il Les Rentistas battent Villa Española 3-1 et a ajouté trois points pour la deuxième date consécutive. En outre, Boston River bat Cerrito 3-2 et le Plaza Colonia a fait match nul 0-0 contre River Plate. Avec ce résultat, le local reste le seul leader du tableau annuel accumulé avec 45 points, un de plus que ceux de Peñarol.