Pence dit que la “ faiblesse ” de Biden en politique étrangère a contribué à la guerre d’Israël et du Hamas ⋆ .

L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré que la «faiblesse» du président Biden dans les affaires étrangères a contribué à des combats meurtriers entre Israël et le groupe militant palestinien du Hamas.

Dans un article d’opinion publié lundi dans «The National Review», Pence a fait valoir que Biden détruisait les efforts fructueux de l’administration Trump-Pence pour assurer la paix entre Israël et ses voisins.

«Au lieu de rechercher la paix par la force, il a invité la violence par la faiblesse», écrit Pence. «Chaque déclaration tiède prononcée par l’administration Biden-Harris est fondée sur une fausse équivalence entre Israël et le Hamas.»

Israël et le Hamas, dont le siège est dans la bande de Gaza à la frontière d’Israël, sont entrés mardi dans leur neuvième jour de combats meurtriers. Les parties auraient lancé des milliers de roquettes qui ont détruit des bâtiments, tué des centaines et blessé plus de 1 000 habitants – sans signe de paix.

Pence a fait valoir que le choix de son administration de se tenir aux côtés d’Israël montrait qu’ensemble, ils réagiraient aux ennemis avec force, ce qui, selon l’ancien vice-président, a contribué à des années ou à une paix relative dans la région jusqu’à présent.

