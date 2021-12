L’ancien vice-président Mike Pence ne s’engagerait pas à coopérer avec l’enquête du Congrès sur les émeutes meurtrières du 6 janvier au Capitole américain, mais a déclaré mercredi qu’il « évaluerait » toute demande du comité restreint de la Chambre.

Pence, 62 ans, a fait la déclaration à Fox News

lors d’une excursion d’une journée dans le New Hampshire, où il a fait bon accueil aux électeurs républicains du premier État primaire présidentiel et a émis l’hypothèse qu’il se présenterait pour le poste le plus élevé en 2024.

« Nous évaluerons toutes ces demandes au fur et à mesure qu’elles arriveront », aurait déclaré l’ex-veep.

Pence a ignoré les demandes répétées de l’ancien président Donald Trump de ne pas certifier les résultats des élections de 2020 le 6 janvier au milieu des fausses allégations de Trump concernant la fraude électorale.

Une foule d’extrémistes a fait irruption dans le bâtiment, certains scandant son nom. Pence a depuis été la cible du ressentiment de l’ancien président et de ses fidèles.

Mike Pence a déclaré mercredi qu’il « évaluerait » toute demande du comité restreint de la Chambre.AP/Patrick Semansky

Le comité de la Chambre lancé par la majorité démocrate de la chambre enquête sur la cause de l’émeute et recommande des mesures préventives pour mettre fin à une autre attaque mutine.

Trump a été destitué par l’organe législatif pour avoir incité à l’émeute, mais a été acquitté au Sénat plus tôt cette année après avoir quitté ses fonctions.

« Jan. Le 6 a été un jour tragique dans la vie de la capitale de notre pays. Mais grâce aux efforts des forces de l’ordre ce jour-là, nous avons réprimé l’émeute et convoqué à nouveau le Congrès, et nous avons terminé notre travail », aurait déclaré Pence lors d’une rencontre avec des électeurs dans une boulangerie de Bedford, dans le New Hampshire.

Le 6 janvier, des insurgés se rassemblent devant le Capitole des États-Unis pour protester contre les résultats des élections de 2020. AP / José Luis

« Ils ont commencé une enquête, et je peux vous dire qu’à l’avenir, nous ferons notre part pour nous assurer que le peuple américain comprend les problèmes ce jour-là, qui pour moi se résument finalement à ce que la Constitution exigeait », Pence a déclaré au point de vente lorsqu’on lui a demandé s’il participerait à l’enquête.

« Pour ma part, je sais que nous avons fait notre devoir, en ouvrant et en comptant les votes », aurait-il déclaré, ajoutant, « dans les jours à venir, le peuple américain va obtenir les réponses dont il a besoin et comprendre ce qui s’est passé ce jour-là, et J’espère qu’ils verront de plus en plus que le travail que nous avons fait ce jour-là est conforme à notre Constitution et à nos lois.

Les remarques de Pence sont intervenues deux jours après que son ancien chef de cabinet, Marc Short, a déclaré qu’il coopérerait avec l’enquête du Congrès après avoir reçu une citation à comparaître. Trump a banni Short de la Maison Blanche en janvier pour s’être opposé à ce que son patron subisse des pressions pour rejeter la victoire du président Joe Biden.

L’ancien chef de cabinet de Pence, Marc Short, a déclaré qu’il coopérerait avec l’enquête du Congrès après avoir reçu une citation à comparaître.AP / Patrick Semansky

L’ancienne attachée de presse de Pence, Alyssa Farah, qui avait quitté son emploi avant l’émeute, avait déjà volontairement rencontré les républicains du comité pour fournir des informations.

Le panel avait également assigné à comparaître Keith Kellogg, le conseiller à la sécurité nationale de Pence, écrivant qu’il pourrait « avoir des informations directes sur les déclarations de l’ancien président et les réactions à l’insurrection du Capitole ».

Plus de 250 témoins ont déjà parlé au panel, ont déclaré les législateurs la semaine dernière.

L’ancienne attachée de presse de Pence, Alyssa Farah, avait déjà volontairement rencontré les républicains du comité pour fournir des informations.AP/Alex Brandon

Pence, un ancien gouverneur de l’Indiana et membre du Congrès, aurait dévié de ses ambitions présidentielles alors qu’il visitait l’État de granit, rencontrait la Fédération des femmes républicaines du New Hampshire, s’entretenait avec une association de constructeurs d’habitations et participait à une collecte de fonds pour les sénateurs de l’État du GOP.

«Je suis complètement concentré sur 2022. Et en 2023, nous ferons comme notre famille l’a toujours fait. Nous réfléchirons, prierons et considérerons où nous pourrions ensuite servir.

Trump, 75 ans, a quant à lui continué à flirter avec une candidature pour un deuxième mandat présidentiel non consécutif contre Biden, 79 ans, dans une série de messages aux partisans.

