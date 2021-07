Pence exhorte Biden à durcir la pression sur la Chine et appelle à un retour aux politiques de Trump .

L’ancien vice-président républicain Mike Pence a exhorté mercredi le président Joe Biden à durcir et à appliquer la position plus agressive de l’administration Trump contre la Chine.

“Nos dirigeants élus doivent s’appuyer sur les progrès de l’administration Trump-Pence et utiliser la puissance économique et militaire des États-Unis pour contrôler les ambitions du Parti communiste chinois de manière à donner la priorité au peuple américain et aux valeurs américaines”, a déclaré Pence. mentionné. « Seule une Amérique fière, confiante et unie peut relever le défi de la Chine. »

Pence a fait ces commentaires lors d’un discours à la Heritage Foundation conservatrice, selon The Hill. Pence a évoqué une série de mesures que l’administration Biden pourrait prendre pour contrer la Chine.

L’ancien vice-président a exhorté Biden à maintenir les politiques de l’ère Trump telles que les tarifs sur les produits chinois. Il a demandé à Biden d’aller plus loin, affirmant que Biden devait boycotter les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à cause du traitement chinois des musulmans ouïghours et des citoyens de Hong Kong. Pence a également exhorté Biden à suspendre le financement public et privé des laboratoires scientifiques en Chine et a déclaré que les preuves scientifiques “suggèrent fortement que le coronavirus s’est échappé d’un laboratoire chinois”.

Pence a déclaré que les États-Unis devaient présenter un front unifié contre la Chine dans ce qu’il a appelé une “guerre froide émergente”.

