Pence pourrait ne jamais être d’accord avec Trump sur l’émeute du Capitole 10z viral

Le président de l’époque, Donald Trump, écoute une question avec le vice-président de l’époque, Mike Pence, lors du briefing quotidien du groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche, le 23 avril 2020. (Jonathan Ernst/.)

Le vice-président Mike Pence a déclaré que lui et le président Trump pourraient ne jamais « se mettre d’accord » concernant l’émeute au Capitole le 6 janvier, lors d’un événement dans le New Hampshire mercredi.

“Comme je l’ai dit cette nuit-là, le 6 janvier a été un jour sombre dans l’histoire des États-Unis d’Amérique”, a déclaré Pence aux participants du dîner Lincoln-Reagan pour le comité républicain du comté de Hillsborough.

“Mais grâce à l’action rapide de la police du Capitole et des forces de l’ordre fédérales, la violence a été réprimée, le Capitole a été sécurisé, et le même jour, nous avons réuni le Congrès et fait notre devoir en vertu de la Constitution et des lois des États-Unis”, Pence a continué.

L’ancien vice-président a ajouté: “Vous savez, le président Trump et moi nous sommes parlé à plusieurs reprises depuis qu’il a quitté ses fonctions, et je ne sais pas si nous serons jamais d’accord ce jour-là. Mais je serai toujours fier de ce que nous avons accompli pour le peuple américain au cours des quatre dernières années. »

Lors des événements du 6 janvier, une foule de partisans de Trump a violé le Capitole lors de la certification des résultats du Collège électoral. Des émeutiers ont été enregistrés en train de scander « Hang Mike Pence » en courant à travers le Capitole.

Le représentant Jaime Beutler Herrera (R., Washington) a déclaré que le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R., Californie) lui avait dit qu’il avait appelé Trump pendant l’émeute et avait tenté de convaincre le président de calmer ses partisans.

« McCarthy… a dit au président qu’il s’agissait de partisans de Trump. C’est à ce moment-là, selon McCarthy, que le président a déclaré: “Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus contrariés que vous par les élections”, a déclaré Herrera dans un communiqué le 12 janvier.

