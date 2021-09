Pendant la pandémie, l’or a consolidé son statut de valeur refuge : Ahammed MP, président, Malabar Gold & Diamonds

Ahammed MP, président, Malabar Gold & Diamonds

Malabar Gold and Diamond, basé à Kozhikode, est l’un des plus grands détaillants et fabricants de bijoux en or en Inde avec 260 salles d’exposition en Inde et au Moyen-Orient. Le détaillant prévoit d’investir 1 600 crore de roupies au cours de l’exercice 22 pour l’expansion. Ahammed MP, président de Malabar Gold & Diamonds, s’entretient avec Rajesh Ravi sur l’impact de Covid-19 et les plans futurs de l’entreprise. Extraits édités :

Malabar Gold a inscrit sa branche d’investissement international sur le marché privé Nasdaq de Dubaï. Est-ce une indication de quelque chose de grand sur le marché mondial ?

La cotation au Nasdaq Dubaï offrira à nos 300 actionnaires et plus issus d’opérations internationales la possibilité d’échanger facilement leurs actions sur approbation du conseil d’administration. Notre branche internationale, Malabar Investments Plc, est désormais enregistrée auprès du Centre financier international de Dubaï et offre une transparence totale et une facilité d’investissement.

La fréquentation est-elle revenue à la normale dans vos magasins à travers l’Inde ?

Alors que l’économie se redresse, la confiance et la demande des consommateurs s’améliorent considérablement. La fréquentation augmente progressivement dans tous nos magasins à travers le pays. Notre dernière campagne « Brides of India » a également connu une forte traction dans l’espace de consommation. Avant les saisons des fêtes et des mariages, les choses s’annoncent positives.

Quelles sont vos perspectives concernant les ventes totales de cet exercice étant donné que la pandémie a impacté le premier trimestre ?

Dans l’ensemble, les ventes au détail ont été affectées au premier trimestre de cet exercice en raison de la morosité des consommateurs et du calendrier restreint des opérations. Les ventes ont été particulièrement impactées entre la dernière semaine d’avril et mai. Cependant, le déverrouillage progressif a amélioré les ventes dans les mois suivants. Nous envisageons une solide saison des fêtes s’il n’y a pas de nouvelle escalade du taux d’infection.

Pensez-vous que la consommation de bijoux en or va augmenter au cours des prochains trimestres ?

Pendant la phase pandémique, l’or a renforcé son statut de valeur refuge. En conséquence, les perspectives de la demande restent solides. Grâce au poinçonnage obligatoire, les gens considèrent l’or comme un instrument d’investissement fiable. On s’attend donc à une croissance de la consommation de bijoux en or au cours des prochains trimestres.

Quelles sont les perspectives à court et à long terme sur les prix de l’or et leur impact ?

Nous ne voulons pas spéculer sur le mouvement du prix de l’or. Nous avons récemment lancé « One India One Gold Rate », qui offre un taux d’or uniforme sans compromettre la pureté. Il donne l’opportunité aux consommateurs d’acheter de l’or 100% BIS et d’origine responsable à un prix équitable. À travers « One India One Gold Rate », nous visons à développer la transparence dans le commerce, en mettant ainsi l’intérêt des consommateurs au premier plan.

Assistez-vous à un changement dans la préférence des jeunes ?

Les jeunes du nouvel âge préfèrent acheter des bijoux qui ont une vie au-delà du casier. Ils préfèrent acheter des bijoux à porter et compléter leur individualité. Ils sont ouverts aux expérimentations.

Les futurs projets de Malabar Gold ?

Nous renforcerons encore notre présence en ouvrant 56 magasins dans le monde, dont 40 en Inde et 16 à l’international au cours de l’exercice 22. Pour cela, nous investirons 1 600 crores de roupies et la campagne d’expansion générera 1 750 nouveaux emplois. En Inde, nous renforcerons notre présence dans des États comme le Tamil Nadu, le Telangana, l’Andhra Pradesh, le Karnataka, le Kerala, le Maharashtra, Delhi, l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental et l’Odisha. À l’échelle mondiale, nos nouveaux marchés cibles sont le Royaume-Uni, le Canada, l’Égypte, le Bangladesh, en plus de l’expansion sur les marchés existants des États-Unis, des Émirats arabes unis, de la Malaisie, de Singapour, de Bahreïn, d’Oman et du Qatar.

