Pendant les vacances, il est important que les soignants prennent soin d’eux

Crédit : Stock image/.

La saison des fêtes peut apporter de la joie et des souvenirs de convivialité aux familles et aux communautés noires, mais en réalité, cela peut aussi être une période difficile sur le plan mental. En plus d’essayer de fonctionner au plus près de la «normale» pendant une pandémie mondiale, la saison des vacances apporte un trouble affectif saisonnier, un stress supplémentaire dans la gestion de la famille et des traditions de vacances perturbées qui peuvent rappeler notre climat actuel.

Pour ceux qui prennent soin de quelqu’un, le bilan de santé mentale et physique est plus lourd. Mais, dans un domaine de la santé avec un manque de compréhension et de représentation culturelles, le bilan de la santé mentale peut être difficile à combattre en plus des obstacles associés à la sensibilisation et au traitement de la maladie mentale. Une approche pour maintenir le bien-être général pendant cette période des Fêtes consiste à comprendre que les meilleurs soins commencent par prendre soin de vous-même. Il est également important de tenir compte des capacités personnelles, des ressources communautaires et des techniques d’ancrage.

« Si vous n’êtes pas bien mentalement, comment allez-vous soutenir quelqu’un ? » Krystal Grimes, clinicienne en santé mentale dans le centre du Texas rural et fondatrice d’AMMA, qui se concentre sur les ressources, la formation et les réunions en santé mentale. « La santé mentale est la santé, et si vous n’êtes pas bien mentalement, vous ne serez pas bien physiquement. »

Pour les communautés BIPOC, les soins sont communautaires et la prestation de soins est une attente naturelle qui s’étend au-delà de la famille et comprend des amis proches et des voisins, selon Mental Health America. C’est aussi un rôle qui est souvent considéré comme une partie attendue et naturelle de la vie, donc chercher de l’aide professionnelle en dehors de la maison ou de la famille n’est pas si courant.

De plus, la stigmatisation laisse un vide dans la connaissance et l’ouverture de la communauté au sujet des batailles personnelles contre la maladie mentale. La réalité est que presque tout le monde fait face à un problème de santé mentale à un moment ou à un autre.

« Nous sommes souvent dépendants les uns des autres et nous devons donc avoir des conversations ouvertes et honnêtes, non seulement avec notre foi, mais aussi avec nos amis et les membres de notre communauté », a déclaré Grimes.

Crédit : Stock image/.

Une grande partie de la stigmatisation dans les communautés noires autour de la santé mentale est directement liée à une histoire de déconnexion culturelle avec les fournisseurs, un manque d’accès aux ressources et aux services, une méfiance à l’égard des programmes gouvernementaux et des abus envers les Noirs dans le domaine médical. Les aidants naturels sont également confrontés à un statut socioéconomique inférieur à un taux plus élevé que les autres populations. L’accès à l’assurance peut également être un obstacle, en particulier dans un domaine où l’assurance est moins susceptible de réduire le coût des services de santé mentale comme le conseil, la thérapie ou les médicaments.

Alors que les soignants continuent de prodiguer des soins, la connaissance des capacités, la recherche de ressources accessibles et l’utilisation de techniques d’ancrage pour faire face sont pertinentes dans un paysage déjà difficile.

Connaissez votre capacité et fixez des limites

Fixer des limites peut être difficile. Dans les conversations, en particulier en ligne, nous plaisantons souvent sur le fait de traiter avec des membres de la famille et des amis qui ont tendance à dépasser ou à manquer de respect à nos paramètres personnels dans l’enfance et à l’âge adulte, mais cela affecte souvent la façon dont nous interagissons.

« Vous devez être en mesure d’accepter le mot » non « et vous devez également être condamné dans la limite que vous avez indiquée avec d’autres personnes », a déclaré Asha Creary, conseillère professionnelle agréée et PDG de Crave Counseling et Hearts2Heal. membre du conseil d’administration, qui fournissent tous deux des ressources communautaires en santé mentale. « La première partie de la définition des limites consiste également à identifier qui vous êtes…

Ressources:

Thérapie pour les filles noires

Thérapie pour les hommes noirs

Clés perdues fille noire

Espace de discussion

Demander l’aide d’un professionnel ou de la communauté

Parfois, la recherche de l’aide professionnelle d’un clinicien ou d’un thérapeute peut être méprisée et c’est également un défi lorsque l’on essaie de trouver un fournisseur de soins de santé mentale noirs. Mais les ressources communautaires comme les organisations locales à but non lucratif peuvent être une option accessible et abordable.

« Je pense qu’il est important d’aller sur des sites Web destinés aux noirs et aux bruns et d’obtenir autant d’informations que possible », a déclaré Creary. « Et, si vous n’êtes pas prêt à commencer, allez écouter le podcast de quelqu’un, allez chercher et parcourir le compte Instagram de quelqu’un et cela ne veut pas dire qu’il est destiné à remplacer la thérapie, mais cela vous donne en quelque sorte une idée et un aperçu de ce que la thérapie peut faire pour vous.

Ressources:

Thérapie pour les filles noires

Santé émotionnelle et mentale noire (faisceau)

Les hommes noirs guérissent

Thérapeutes inclusifs

Collectif Chemin Ouvert

Thérapie décolonisante Instagram

Réseau national des thérapeutes queer et trans de couleur

Techniques de mise à la terre

Lorsque la vie devient un peu écrasante, les techniques d’ancrage peuvent offrir un moment de réconfort et aider à faire face aux pensées intrusives et aux sentiments d’insuffisance. Il est important de comprendre que vous êtes autorisé à exprimer vos sentiments afin de comprendre pourquoi les émotions ont un impact.

« Il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire pour vous enraciner chaque fois que vous êtes aux prises avec quelque chose », a déclaré Creary, « donc, si vous luttez contre l’anxiété, il existe des techniques de respiration que vous pouvez utiliser, en comptant à rebours à partir de 5. 4-3-2-1, vous pouvez tracer vos doigts, vous pouvez colorier des livres de coloriage, faire des puzzles et vous pouvez aussi lire.

Ressources:

L’application de la solution de taraudage

Exercices de mise à la terre des filles noires parlées

Espace de tête

Appli calme

Somatique de la rue

DaLyah Jones est né et a grandi derrière le « rideau de pin » du Deep East Texas rural. Elle est l’ancienne directrice de l’engagement et rédactrice pour le magazine de surveillance Texas Observer. Elle est également une ancienne membre du conseil d’administration et Freedomways Fellow avec le journalisme de mouvement – le journalisme au service de la libération – collectif Press On. Le travail de DaLyah dans le domaine de l’information et de la narration vise à fournir une couverture aux communautés historiquement défavorisées du Texas, en particulier dans les régions rurales. Ses travaux passés sont disponibles sur NPR, Texas Monthly, NBC Think, OkayPlayer, Texas Highways Magazine et plus encore.

Êtes-vous abonné aux podcasts theGrio « Chère Culture » ou « Agir ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !