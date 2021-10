Pendant que mon esprit voyage où vous êtes… Rebelde 2022 lance la vidéo et la date

Voici la vidéo officielle de la génération Rebelle 2022, interprétant la chanson originale du feuilleton qu’on aime tant en 2004. Cette série débutera le 5 janvier 2021 sur Netflix.

Le clip nous présente les élèves. Nous voyons d’abord Azul, puis Jerónimo (portant sa jupe longue uniforme) et Andrea Chaparro à l’école Elite Way. Ensuite, les autres acteurs comme Lizeth Selene et Franco Masini, vêtus de leurs uniformes et aussi de tenues qui nous révèlent comment sera la mode de la série Netflix, se joignent.

(Netflix)