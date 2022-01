Pendant un match de la LNH, un fan de hockey de Seattle repère un grain de beauté cancéreux sur le cou de l’entraîneur de Vancouver. lui a sauvé la vie.

Nadia Popovici, 22 ans, est une grande fan de hockey de la LNH et détentrice d’abonnements de saison de sa ville natale de Seattle Kraken.

Nadia a obtenu son diplôme de l’Université de Washington en 2019, alors qu’elle n’avait que 20 ans, et prévoyait d’entrer à l’école de médecine cet automne.

Depuis lors, elle fait du bénévolat dans les hôpitaux en tant qu’infirmière auxiliaire, y compris du temps dans le service d’oncologie.

Le 23 octobre dernier, elle et ses parents se sont retrouvés directement derrière le banc de l’équipe adverse qui était là pour jouer contre le Kraken pour la première fois, les Canucks de Vancouver.

Brian « Red » Hamilton, 47 ans, est le directeur adjoint de l’équipement des Canucks de Vancouver depuis 2002, et est très actif pendant un match, passant continuellement d’un joueur à l’autre.

Nadia a essayé de se concentrer sur le jeu, mais elle a continué à déplacer ses yeux vers Brian.

Plus précisément, à la nuque de Brian.

Elle se méfiait d’un grain de beauté de forme irrégulière « d’environ deux centimètres et était de forme irrégulière et de couleur rouge-brun ».

Elle voulait avertir Brian mais ne voulait pas lui faire peur.

Elle a dit à ses parents que « je dois lui dire ».

Alors elle, en gros caractères, a tapé une simple note sur son téléphone et l’a pressée contre la vitre, lui faisant signe et tapotant la vitre pour attirer son attention.

« Le grain de beauté sur la nuque est peut-être cancéreux. S’il te plaît, va voir un médecin !

Les mots « taupe », « cancéreux » et « médecin » étaient en rouge vif.

dit Brian, «La note m’a déconcerté, alors j’ai en quelque sorte haussé les épaules et j’ai continué. Alors, je me sentais mal parce que j’avais l’impression que je ne lui avais pas vraiment donné l’heure de la journée.

Honnêtement, je ne savais pas quoi penser. Cela m’a vraiment dégoûté et je ne l’ai pas pris au sérieux au début. Je me suis dit » whoa, c’est vraiment bizarre » parce que je ne savais pas que j’avais un grain de beauté sur la nuque. Je ne savais pas que cela existait.

Mais la nuit suivante, après qu’ils soient rentrés chez eux, et alors qu’il était au lit avec sa femme Jessica, elle a confirmé la forme étrange de la taupe.

Ce jour-là, il a demandé au médecin de l’équipe de jeter un coup d’œil.

Il n’a pas aimé son apparence et l’a fait retirer.

Une biopsie a révélé un mélanome malin in situ 2, les premiers stades.

Parce qu’il a été repéré et vérifié tôt.

Les Canucks ont publié un message sur Twitter, essayant de trouver le fan qu’il attribue à « lui avoir sauvé la vie ». Demander à d’autres fans de hockey de l’aider à entrer en contact avec « la femme qu’il considère comme son héroïne ».

« À cette femme que j’essaie de trouver, tu as changé ma vie, et maintenant je veux te trouver pour te dire MERCI BEAUCOUP ! Le problème, c’est que je ne sais pas qui vous êtes ni d’où vous venez.

Ce soir-là, le 23 octobre, et le message que vous m’avez montré sur votre téléphone portable restera à jamais gravé dans mon cerveau et a changé ma vie et celle de ma famille. Vos instincts avaient raison et ce grain de beauté sur la nuque était un mélanome malin et grâce à votre persévérance et au travail rapide de nos médecins, il a maintenant disparu.

Ils l’ont publié le 31 décembre.

La mère de Nadia a vu puis commenté la publication sur Facebook.

«Elle n’a même pas encore vu ce message alors qu’elle travaillait au cimetière du centre de crise du suicide à Seattle, donc elle dort toujours. Elle sera choquée de voir ce message ! Elle sera au match ce soir dans les mêmes sièges. Elle sera si heureuse et excitée de savoir qu’il l’a fait vérifier ! Quelle merveilleuse nouvelle !!!! Elle vient d’être acceptée dans plusieurs facultés de médecine !

À cette époque, Nadia travaillait dans une hotline de crise pendant la nuit du réveillon du Nouvel An.

« Je me suis réveillé avec le coup de téléphone de ma mère et elle m’a dit : ‘Nadia, tu n’as aucune idée de ce qui se passe' ». « Elle m’a envoyé la déclaration que les Canucks ont publiée, et elle disait qu’ils me cherchaient. Il y avait beaucoup de cris. Je ne pouvais pas le croire.

Il a en quelque sorte jeté un coup d’œil à mon téléphone et s’est éloigné et j’ai pensé qu’il l’avait peut-être déjà vu. Peut-être qu’il l’avait déjà fait vérifier par un médecin, ça va probablement. Puis pour que cela se produise des mois plus tard, pour entendre qu’il avait peut-être cinq ans avant de montrer des symptômes débilitants. Je veux dire, c’est tellement incroyable que j’aie eu l’opportunité de l’atteindre à ce moment-là.

Cette nuit-là au match, il y a eu une annonce qui a laissé Nadia heureusement choquée.

Et puis a rencontré l’homme qu’elle a sauvé.

Les Canucks lui ont donné une bourse de 10 000 $ pour l’aider dans ses études de médecine, et depuis, un fan du Kraken et de ses yeux d’aigle a égalé cela avec 10 000 $ supplémentaires.

Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

Brian a dit : « Je comprends que je fais partie de l’histoire, mais elle a besoin de savoir qu’elle est l’histoire.

C’est la personne qui a fait ça. Elle m’a sauvé la vie. Elle a besoin de savoir que ses efforts étaient valables et d’aller de l’avant.

« Vous savez, j’ai une famille formidable. J’ai une fille merveilleuse, et je pense juste qu’elle a prolongé ma vie.

Elle m’a sauvé la vie.

Comme l’a rapporté NHL.com, Hamilton a été particulièrement choqué que Popovici ait même réussi à voir la taupe, puisqu’il portait une veste avec une radio attachée à l’arrière. Mais il n’est pas nécessaire d’être un futur étudiant en médecine pour détecter un mélanome, qui est une forme grave de cancer de la peau. Les experts disent que vous devriez rechercher ces caractéristiques : asymétrie, irrégularité des bordures, changements de couleur, diamètre supérieur à 1/4 de pouce et évolutif (ou ABCDE).

