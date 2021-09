Pendjab, Chhattisgarh, Rajasthan : querelles internes du Congrès et les dangers du vide de leadership

in

Ce qui semble être un problème plus important pour le Congrès, c’est que dans de nombreux cas, les frictions ne cessent de cesser malgré l’intervention des Gandhis.

En juillet 2019, Rahul Gandhi avait annoncé sa démission en tant que président du Congrès tout en assumant la responsabilité de la débâcle du parti dans les sondages de Lok Sabha. Deux ans plus tard, le grand vieux parti continue de lutter contre la crise du leadership car il n’a pas encore nommé de président à temps plein. Dans une nouvelle inquiétude pour le Congrès, avec les élections dans les États clés prévues l’année prochaine, une vague incessante de conflits internes semble avoir saisi les unités d’État du parti où les scrutins doivent avoir lieu dans moins d’un an. Ce qui semble être un problème plus important pour le Congrès, c’est que dans de nombreux cas, les frictions ne cessent de cesser malgré l’intervention des Gandhis.

Son empreinte diminuant depuis 2014, année où le gouvernement de Narendra Modi est arrivé au pouvoir au Centre, le Congrès est désormais au pouvoir dans six États, mais n’a ses principaux ministres que dans le Pendjab, le Chhattisgarh et le Rajasthan. Dans le Jharkhand, le Maharashtra et le Tamil Nadu, le parti n’est qu’un partenaire junior.

Alors que dans les trois États en crise – Pendjab, Chhattisgarh et Rajasthan – les raisons de la crise et des querelles internes diffèrent, il y a un fil conducteur qui les lie ensemble – la demande d’un changement de leadership.

Capitaine Amarinder Singh contre Navjot Singh Sidhu

La crise au Pendjab a commencé dès l’arrivée au pouvoir du Congrès et le capitaine Amarinder Singh a été nommé ministre en chef pour un second mandat. Depuis lors, le capitaine et ancien ministre d’État Navjot Singh Sidhu, qui est maintenant le chef du Congrès du Pendjab, sont en désaccord avec ce dernier, ne laissant aucune occasion d’embarrasser publiquement le ministre en chef.

Alors que la bataille semblait avoir été résolue suite à l’intervention de la présidente par intérim Sonia Gandhi et de ses enfants Rahul et Priyanka Gandhi Vadra, la demande d’un changement de direction a refait surface.

après que Sidhu ait été acculé aux remarques de ses conseillers, suggérant le Cachemire comme un pays séparé et publiant une caricature montrant l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi avec une arme à feu alors qu’elle se tenait sur un tas de crânes humains.

Une faction de plus de 32 des 78 députés du Congrès de l’État, qui seraient des fidèles de Sidhu, a demandé au parti de retirer le capitaine de son poste de ministre en chef. Bien qu’ils n’aient pas suggéré de remplaçant pour le poste supérieur, ce qu’ils visent est évident.

Bhupesh Baghel contre TS Singh Deo

Au Chhattisgarh, où le Congrès a délogé le BJP en 2018, tirant les rideaux sur le règne de 15 ans du parti du safran, des divergences entre deux factions du parti sont devenues ouvertes après que le ministre de la Santé TS Singh Deo a rappelé au haut commandement du parti sa promesse de chef par rotation. ministre peu après que le gouvernement ait franchi la moitié de son mandat de cinq ans.

Alors que Singh, le député le plus riche de l’État, exige ce qu’il était apparemment «promis», Baghel a clairement indiqué qu’il n’abandonnerait pas la première position tout en refusant d’avoir accepté toute théorie de CM de rotation.

Alors que la soi-disant «promesse» a été faite par Rahul Gandhi, il a récemment rencontré les deux dirigeants en guerre de l’État pour mettre fin à l’impasse. La réunion se serait terminée sans succès.

Ashok Gehlot contre Sachin Pilot

Au Rajasthan, un jeune turc lance un défi à la vieille garde. Lorsque le Congrès est arrivé au pouvoir dans l’État en 2018, Ashok Gehlot a déjoué toutes les contestations possibles de son adjoint Sachin Pilot, alors considéré comme un proche de Rahul Gandhi.

Cependant, lors de la première vague de pandémie de l’année dernière, Pilot s’est révolté contre le ministre en chef de 70 ans, revendiquant le soutien de plus de deux douzaines de députés. Cette rébellion a sonné l’alarme pour la direction du parti alors qu’elle était proche d’une révolte similaire de Jyotiraditya Scindia, un autre ami proche de Rahul Gandhi, contre Kamal Nath au Madhya Pradesh, ce qui a finalement conduit l’État à échapper aux mains du Congrès.

Alors qu’une trêve a été appelée entre les deux après l’intervention de Priyanka Gandhi, cela n’a pas semblé réparer beaucoup de dégâts. Les spéculations vont bon train sur le fait que Pilot pourrait se préparer à une nouvelle confrontation si Gehlot n’accommode pas ses loyalistes au sein du gouvernement.

La cause profonde réside dans le vide de leadership

Ces troubles pour le Congrès surviennent dans le contexte de sept États – dont l’Uttar Pradesh, le Pendjab et le Gujarat – qui se rendront aux urnes l’année prochaine. Dans quatre de ces États, le Grand Old Party est en concurrence directe avec le BJP.

La plupart des analystes ont fait valoir que le vide de leadership au sommet est la cause principale de la crise à laquelle le Congrès est confronté à la fois, dans l’État qu’il dirige, et également là où le parti est dans l’opposition.

S’adressant à FinancialExpress.com, le journaliste vétéran Paranjoy Guha Thakurta a observé que la crise du leadership au sommet était un problème plus important pour le Congrès que les luttes internes au niveau de l’État.

« Il y a des luttes intestines dans chaque parti, certains plus, d’autres moins. Au BJP aussi, il y a eu beaucoup de luttes internes, mais avec un leader autoritaire comme Modi, les luttes internes et le factionnalisme n’ont pas fait surface. Dans tous les partis, il y a des affrontements entre factions, groupes et ego, ce n’est pas nouveau ou unique au Congrès », a déclaré Guha, qui suggère en outre qu’une opposition efficace contre le gouvernement Modi ne sera pas possible sans le Congrès.

Il a également déclaré que bien que Rahul Gandhi ne soit pas disposé à diriger le parti, ceux en dehors de la « famille » ne savent pas comment le diriger.

Selon Zoya Hasan, professeur émérite au Center for Political Studies, JNU, a également blâmé la crise du leadership pour les luttes intestines incessantes dans les États. Elle a suggéré que les chefs d’État se voient accorder plus de pouvoirs de décision et d’espace.

« Le Congrès, plus que tout autre, a une histoire de différends remontant aux premières années de l’indépendance. La différence entre alors et maintenant, c’est qu’à l’époque, les différends étaient également idéologiques, qui sont maintenant principalement entre factions et ils ne se sont accélérés que parce que le parti n’est plus au pouvoir », a déclaré Hasan à FinancialExpress.com.

« La raison pour laquelle le parti n’a pas été en mesure de résoudre les problèmes est qu’il n’a pas été en mesure de résoudre son problème de leadership. Ils ont besoin d’un président à temps plein, ce qu’ils n’ont pas fait depuis deux ans », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, le professeur à la retraite du JNU, Anuradha Chenoy, a déclaré que la direction du Congrès était indécise et incapable de gagner la confiance de ses propres patrons régionaux, ajoutant que Rahul Gandhi ne faisait pas confiance à ses dirigeants d’État.

Le niveau d’urgence nécessaire pour résoudre la crise du leadership au Congrès ressort clairement de l’éventail d’objections soulevées par les signataires du G-23, qui représenteraient un nombre beaucoup plus important de dirigeants du parti.

Alors que la formation du G-23 peut avoir ses racines dans certaines ambitions personnelles contrariées de ceux qui estiment qu’ils ont été négligés, les problèmes mis en évidence par les signataires, qui incluent en bonne place des changements de grande envergure dans le fonctionnement du parti et une direction à plein temps , Ne peut pas être ignoré.

Une grande partie des observateurs politiques pensent qu’un Congrès sans gouvernail est mauvais pour lui-même, et il est également susceptible de nuire aux perspectives de l’opposition, qui a senti une ouverture dans ce qu’elle qualifie de mauvaise gestion de la pandémie par le gouvernement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.