Pendjab: cinq morts et des dizaines de blessés alors que le bus transportant des travailleurs du Congrès à l’inauguration de Navjot Singh Sidhu rencontre un accident

Une collision tragique entre deux bus dans le district de Moga au Pendjab plus tôt dans la journée a fait au moins cinq morts et plus de 20 blessés, a annoncé la police. L’un des bus transportait des membres du Congrès qui étaient en route pour assister à la cérémonie d’installation du nouveau président du Comité du Congrès du Pendjab Pradesh, Navjot Singh Sidhu, à Chandigarh. Parmi les morts, trois étaient des membres du Congrès.

Alors qu’un bus était un véhicule de transport public, l’autre était un minibus privé. L’agence de presse PTI a cité le surintendant principal de la police de Moga, Harmanbir Singh Gill, disant que les blessés ont été transportés d’urgence vers un hôpital de district voisin tandis que trois autres grièvement ont été transférés au Faridkot Guru Gobind Singh Medical College and Hospital.

Selon la police, le conducteur du minibus roulait à grande vitesse et a perdu le contrôle, ce qui a entraîné la collision.

Le ministre en chef du Pendjab, le Capt Amarinder Singh, a demandé aux autorités de fournir un traitement médical complet à tous les blessés. « Attristé d’apprendre l’accident de bus dans le district de Moga au cours duquel 3 membres du Congrès seraient décédés et de nombreuses personnes auraient été blessées. Ont ordonné à DC Moga de fournir immédiatement un traitement médical complet à tous les blessés et d’envoyer un rapport au gouvernement », a déclaré le CM.

C’est avec tristesse que j’apprends l’accident de bus dans le district de Moga au cours duquel 3 membres du Congrès seraient décédés et de nombreuses personnes auraient été blessées. Ont demandé à DC Moga de fournir immédiatement un traitement médical complet à tous les blessés et d’envoyer un rapport au gouvernement. – Capt.Amarinder Singh (@capt_amainder) 23 juillet 2021

Quatre présidents actifs de l’unité d’État prendront également officiellement la charge aujourd’hui.

