Pendjab CM Charanjit Singh Channi accepte la démission d’AG APS Deol laissant entendre une trêve avec Navjot Singh Sidhu

Le CM Charanjit Singh Channi s’est adressé à la conférence de presse avec Navjot Singh Sidhu.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a accepté aujourd’hui la démission de l’avocat général APS Deol, marquant la fin des escarmouches en cours avec le chef du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu. Channi a déclaré qu’un nouvel AG sera nommé demain. Navjot Singh Sidhu avait fait pression pour le remplacement de Deol, qui avait représenté l’ancien DGP du Pendjab Sumedh Singh Saini dans des affaires liées aux incidents de profanation de 2015 et aux tirs de la police sur des manifestants.

La trêve aurait pu apporter un soulagement bien nécessaire aux hauts dirigeants du Congrès avant les élections législatives de l’année prochaine dans l’État. Sidhu avait démissionné pour protester contre la nomination de Deol seulement pour retirer sa démission plus tôt ce mois-ci. Sidhu avait dit qu’il ne retournerait pas au bureau tant que Deol n’aurait pas été démis de ses fonctions.

Deol, qui aurait envoyé sa démission au CM le premier de ce mois, avait publié un communiqué de presse accusant Sidhu de » répandre de la désinformation à des fins politiques avant les élections de l’année prochaine « . « Il y a une tentative concertée des groupes d’intérêt de calomnier le fonctionnement du parti du Congrès en vue des prochaines élections au Pendjab pour leur gain politique égoïste, en politisant le bureau constitutionnel de l’avocat général du Pendjab », avait déclaré Deol dans sa déclaration. .

Sidhu aurait également été mécontent de la nomination d’Iqbal Singh Sahota en tant que meilleur flic du Pendjab.

« Nous avons envoyé au Centre des noms de policiers ayant plus de 30 ans d’expérience. Parmi eux, le Centre enverra un panel dans les prochains jours. Nous sélectionnerons un nouveau directeur général de la police (DGP) parmi le panel », a déclaré le Pendjab CM Charanjit Singh Channi lors de la conférence de presse avec Sidhu.

Les deux demandes de Sidhu étant traitées par Channi, le parti du Congrès ne cherchera pas à travailler comme une seule unité pour les scrutins de l’assemblée de l’année prochaine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.