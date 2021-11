Pendjab CM Charanjit Singh Channi écrit au Premier ministre Modi, l’exhorte à renoncer aux dettes des agriculteurs

Channi a déclaré que les institutions bancaires ou non bancaires ne devraient pas frapper aux portes des agriculteurs ou de la main-d’œuvre agricole pour la reprise.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour l’exhorter à mettre en place un programme d’annulation de la dette pour renflouer les agriculteurs et les ouvriers agricoles de l’intégralité de leur dette. Channi a également déclaré que son gouvernement assumerait la part de la dette de l’État avec le Centre. Channi a déclaré que c’est l’obligation morale de la nation d’annuler la totalité de la dette agricole. « Un Etat-Centre a partagé le schéma d’un ratio approprié étalé sur un certain temps avec des modalités appropriées doit être défini pour gérer ce problème et mettre fin une fois pour toutes à la dette de nos agriculteurs et ouvriers agricoles », a-t-il déclaré.

« CM dit que cette grande nation, qu’ils ont servie pendant des décennies, a maintenant l’obligation morale d’annuler la totalité de la dette agricole. Un programme partagé de l’État du Centre est nécessaire pour mettre fin une fois pour toutes à la dette de nos agriculteurs et de notre main-d’œuvre agricole », a déclaré le bureau du ministre en chef.

CM dit que cette grande nation, qu’ils ont servie pendant des décennies, a maintenant l’obligation morale d’effacer la totalité de la dette agricole. Un programme partagé entre le centre et l’État est nécessaire pour mettre fin une fois pour toutes à la dette de nos agriculteurs et de notre main-d’œuvre agricole.

(2/2) – CMO Pendjab (@CMOPb) 30 novembre 2021

La lettre arrive un jour après que le Parlement a adopté un projet de loi visant à abroger les trois lois agricoles. Dans la lettre, Channi a déclaré que les dirigeants des agriculteurs l’avaient récemment rencontré à Chandigarh et l’avaient exhorté à renoncer à la dette agricole. « Avec votre annonce de la révocation des trois lois agricoles, les agriculteurs et le gouvernement ont fait un pas de plus vers la résolution de certains problèmes majeurs en suspens qui ont occupé le devant de la scène avec la demande d’abrogation de trois lois agricoles. La principale d’entre elles étant la dette agricole », a déclaré Channi dans sa lettre.

Il a dit que les agriculteurs ont été paralysés sous une montagne de dettes. « Cependant, tout en assurant la sécurité alimentaire, nos agriculteurs motivés par l’orgueil se sont retrouvés paralysés sous le poids d’une montagne de dettes. Lorsqu’ils travaillaient sur le sol, leurs fils ont défendu les frontières sensibles de leur vie », a-t-il déclaré.

Channi a déclaré que les institutions bancaires ou non bancaires ne devraient pas frapper aux portes des agriculteurs ou de la main-d’œuvre agricole pour récupérer les prêts agricoles qui constituent la cause première de leurs suicides.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.