Pendjab CM Charanjit Singh Channi est une mafia du sable, selon le chef de l’AAP Raghav Chadha

Le chef du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha, a affirmé aujourd’hui que le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, est une mafia du sable. La remarque de Chadha est intervenue après avoir effectué une visite surprise dans un village de la circonscription du CM, Chamkaur Sahib. « Le CM Charanjit Singh Channi fait du Bhangra d’un endroit à l’autre et ici, dans sa propre assemblée, la mafia extrait du sable d’une valeur de plusieurs millions de roupies. Channi sahib avait l’habitude de dire qu’il n’était pas le CM des mafias du sable, mais ici, il semble que CM soit la mafia du sable », a déclaré Raghav Chadha qui a prétendu dénoncer le CM.

Il a déclaré : « A mené un raid dans la circonscription du Pendjab CM Channi ; a exposé ses fausses allégations sur la mafia illégale du sable. Du sable valant des centaines de crores est extrait illégalement avec le patronage de la pol. Un agent forestier honnête a signalé cette corruption mais a été transféré dès le lendemain. » Dans la lettre, l’officier a mentionné que les terres relèvent du département des forêts et que des activités telles que l’exploitation minière ne peuvent pas y être menées, a déclaré Chadha se référant au site de Jindapur.

CM @charanjitchanni हैं और की विधानसभा में करोड़ों रुपए कर रहा है. रेत CM लगता CM माफिया है. रखवाली बिल्ली के हवाले ! pic.twitter.com/HEQIJ1XOFZ – Raghav Chadha (@raghav_chadha) 4 décembre 2021

A mené un raid dans la circonscription du Pendjab CM Channi ; a exposé ses fausses allégations sur la mafia illégale du sable. Du sable d’une valeur de centaines de crores est illégalement extrait avec le patronage de la pol. Un agent forestier honnête a signalé cette corruption ; transféré dès le lendemain.

Vidéo : https://t.co/uhbiFLRgRX – Raghav Chadha (@raghav_chadha) 4 décembre 2021

Chadha, qui a visité le village de Jindapur à Chamkaur Sahib, a affirmé que la révélation de l’exploitation illégale du sable à Charanjit Singh Channi ébranlerait la politique du Pendjab. Il a déclaré que selon les estimations, 800 à 1 000 camions, appelés bennes basculantes, remplis de sable étaient sortis du site.

MEGA EXPOSER QUI A SECOUÉ LA POLITIQUE DU PUNJAB ! ▪️Sand Mafia dans la propre circonscription de CM @CHARANJITCHANNI

▪️Sand d’une valeur de 100+ Cr extrait illégalement

▪️Officier honnête qui a signalé cela, TRANSFÉRÉ LIVE RAID de @raghav_chadha expose complètement le Congrès #ChanniWithSandMafia pic.twitter.com/KEspvtOSdr – AAP (@AamAadmiParty) 4 décembre 2021

À la suite de la prétendue « dénoncer » de Chadha, le chef de l’AAP et le CM de Delhi, Arvind Kejriwal, ont demandé si le Congrès prendrait des mesures contre Channi. « Un tel vol de sable a lieu dans la propre circonscription de Channi Sahib ? Est-ce possible sans mécénat ou partenariat ? Beaucoup de gens ont prétendu que Channi Sahib est la plus grande mafia du sable. Je ne le croyais pas. Mais aujourd’hui Channi Sahib devra répondre aux questions du peuple. Le Congrès prendra-t-il des mesures ? » dit Arvind Kejriwal.

रेता चोरी? है? लोगों ने आरोप लगाए कि चन्नी साहिब सबसे बड़े रेत माफिया हैं। मैंने यक़ीन नहीं किया। आज चन्नी साहिब को लोगों के सवालों के जवाब तो देने होंगे। कार्रवाई करेगी? https://t.co/tKLx0j3V5T – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 4 décembre 2021

Le député de Delhi, CM Manish Sisodia, a affirmé que l’exploitation minière illégale coûtait au Trésor public 20 000 crore de roupies chaque année. « En raison de l’exploitation minière illégale, le gouvernement du Pendjab se fait escroquer de Rs 20 000 crores chaque année. Si cet argent arrive sur le compte du gouvernement, alors suivant les politiques d’Arvind Kejriwal, l’éducation, la santé, l’électricité, l’eau et 1 000 Rs par mois peuvent être organisés pour les femmes de tout le Pendjab », a déclaré Sisodia.

इस exploitation minière illégale से पंजाब सरकार को हर साल 20 हज़ार करोड़ का चुना लगाया जा रहा है। पैसा सरकार के खाते में आएगा तो @arvindkejriwal पर चलकर पूरे पंजाब की शिक्षा, स्वस्थ्य, बिजली,पानी और महिलाओं की एक हज़ार रुपये हर महीने की व्यवस्था हो सकती है

2/N – Manish Sisodia (@msisodia) 4 décembre 2021

Notamment, le parti Aam Aadmi a augmenté sa mise contre le Congrès au pouvoir avant les élections législatives de l’année prochaine. Les 117 sièges de l’assemblée du Pendjab iront aux urnes en 2022. Les sondages d’opinion ont prédit une compétition serrée entre le Congrès et l’AAP.

