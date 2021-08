Pendjab : les écoles rouvrent pour toutes les classes ! Pas même 33% d’enseignants gouvernementaux, des employés entièrement vaccinés

in

Exactement une semaine après la réouverture des écoles du Pendjab, tous les chefs de gouvernement et les écoles privées de l’État ont été invités à collecter au moins 10 000 échantillons (d’enseignants et d’élèves) pour les tests Covid quotidiennement (Photo: IE)

Les écoles ont rouvert au Pendjab alors que le gouvernement de l’État a ordonné la réouverture des écoles de l’État. Cela s’applique à toutes les classes à partir du 2 août. Exactement une semaine après la réouverture des écoles du Pendjab, tous les chefs de gouvernement et les écoles privées de l’État ont été invités à collecter au moins 10 000 échantillons (d’enseignants et d’élèves) pour les tests Covid quotidiennement.

IE rapporte que les données compilées par le département de l’Éducation de l’État montrent que même 33% des enseignants des écoles publiques (Punjab) sont complètement vaccinés contre le COVID-19. Le Pendjab a rouvert les écoles à partir du 2 août pour toutes les classes. Les écoles ont ouvert pour les classes X à XII à partir du 26 juillet même.

Cela survient alors même que le Punjab CM Amarinder Singh a émis le 20 juillet une ordonnance mentionnant clairement que seuls les enseignants et les membres du personnel entièrement vaccinés seront autorisés physiquement à fréquenter les écoles.

Les responsables de l’éducation du district et les enseignants ont été invités au hasard à télécharger des données concernant la vaccination des enseignants et des élèves (18 ans et plus) ainsi que des données pour l’échantillonnage aléatoire COVID qui a été commandé dans toutes les écoles de l’État.

Selon l’Indian Express, les données révèlent que sur un total de 1,13 lakh d’enseignants du département de l’éducation du Pendjab, 65 182, dont 57,25 %, ont été vaccinés avec la première dose. Sur ce nombre, seuls 36 831 (32,34 %) enseignants sont entièrement vaccinés avec les deux doses pour COVID-19. Sur ce nombre, 28 351 enseignants n’ont reçu que la première dose et attendent de recevoir la deuxième dose.

En ce qui concerne le personnel non enseignant, les données révèlent que sur un total de 12 712 employés, 5 598 (44,03 %) ont reçu au moins une dose. Alors que 2 692 ont également reçu une deuxième dose, 2 906 employés ont été vaccinés uniquement avec la première dose.

Ainsi, sur un total de 1,26 lakh d’employés du département de l’éducation de l’État, le nombre total d’employés vaccinés avec la première dose s’élève à 70 780, soit 55,92 %. Alors que 39 523 ont été vaccinés avec les deux doses, 31 257 ont été administrés avec la première dose uniquement.

Les données montrent en outre que près de 44% de son personnel global et 42% du personnel enseignant du département de l’éducation du Pendjab n’ont pas été vaccinés avec la première dose de vaccin contre le covid.

Les enseignants du Pendjab n’étaient initialement pas comptés parmi les travailleurs de première ligne et n’ont reçu aucune priorité de vaccination lorsque la campagne de vaccination a commencé en janvier de cette année. C’était plus tard en mars lorsque certains districts du Pendjab tels que Ludhiana les ont inclus (enseignants) en tant que travailleurs de première ligne et ont commencé à les vacciner en priorité.

