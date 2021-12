Pendjab: Navjot Sidhu suscite la controverse, dit que les coupables de sacrilège devraient être pendus en public

s. Une équipe spéciale d’enquête (SIT) a été invitée à soumettre son rapport sur l’affaire Amritsar dans deux jours.

Au milieu d’une controverse qui fait rage au sujet d’un homme lynché à mort pour une prétendue tentative de sacrilège au Pendjab, le président du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu, a déclaré que les coupables devraient être pendus à la vue du public. Sidhu a condamné les prétendues tentatives de sacrilège au Temple d’Or à Amritsar et à un gurdwara à Kapurthala et a affirmé que des complots étaient ourdis pour troubler la paix dans l’État.

« Une conspiration en cours pour perturber la paix du Pendjab…….Partout où le sacrilège a lieu, que ce soit du Coran Sharif ou de la Bhagavad Gita ou du Guru Granth Sahib, ils (coupables) devraient être pendus en public et recevoir la plus grande punition constitutionnelle parce que de tels incidents blessent nos sentiments « , a déclaré Sidhu lors d’une réunion publique dans le district de Malerkotla.

Deux hommes non identifiés ont été battus à mort lors de deux incidents distincts à Amritsar et Kapurthala après avoir prétendument tenté de commettre un sacrilège. « Tout le monde peut faire une erreur, mais ce n’est pas une erreur, c’est un complot pour affaiblir et mettre fin à la société », a-t-il déclaré.

Dans un tweet, Sidhu a déclaré que les forces de division ne peuvent pas détruire le tissu social de la communauté pendjabi. « Le Pendjab est construit sur une base solide d’unité et de fraternité universelle établie par Guru Sahib. Aucune force de division ne peut détruire le solide tissu social de la communauté pendjabi. Les actes délibérés et malveillants destinés à outrager les sentiments religieux devraient être traités avec des sanctions dissuasives », a déclaré Sidhu dans un tweet.

Le Pendjab est construit sur des bases solides d’unité et de fraternité universelle établies par Guru Sahib. Aucune force de division ne peut détruire le tissu social solide de la communauté du Pendjab. Les actes délibérés et malveillants destinés à outrager les sentiments religieux devraient être punis de manière dissuasive pic.twitter.com/x8TPRLfCEO – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 19 décembre 2021

Un homme a été battu à mort dimanche à Kapurthala après avoir été accusé de sacrilège dans un gurdwara, le deuxième lynchage de ce type dans l’État en 24 heures, car le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a suggéré qu’ils pourraient être liés aux prochaines élections. Une équipe spéciale d’enquête (SIT) a été invitée à soumettre son rapport sur l’affaire Amritsar dans deux jours.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.