Pendulum lève 5,9 millions de dollars pour aider les entreprises à identifier les récits potentiellement dangereux en ligne

Les co-fondateurs de Pendulum, Sam Clark et Mark Listes. (Photo pendule)

Les nouvelles: La start-up de Seattle Pendulum a annoncé un tour de table de 5,9 millions de dollars.

La technique : Le logiciel de Pendulum est utilisé par des groupes de renseignement sur les risques d’entreprise au sein des entreprises Fortune 500 pour identifier les risques et les opportunités qui découlent des médias sociaux et d’autres contenus en ligne. Il décrit sa technologie comme une « intelligence basée sur la narration » qui analyse la vidéo, l’audio, le texte, etc.

« Les groupes à risque d’entreprise utilisent Pendulum pour rechercher des récits qui pourraient inspirer une action communautaire susceptible d’influencer l’avenir de leur entreprise et pour comprendre comment s’engager de manière proactive avec ces récits pour réduire les risques et augmenter les opportunités », a déclaré le co-fondateur et PDG Mark Listes. .

La prise : La désinformation en ligne est devenue un énorme problème au cours des dernières années au milieu des divisions politiques et d’une pandémie mondiale. Pendulum espère que les entreprises paieront pour un service basé sur l’IA afin de détecter les récits potentiellement dangereux qui pourraient avoir un impact négatif sur la réputation de la marque, la sécurité des employés, la sécurité des actifs, la continuité des opérations, la fraude, etc. « Dans un monde d’informations contradictoires et trompeuses, les chefs d’entreprise intelligents utilisent l’intelligence pour voir dans les coins, atténuer les risques, fournir des informations et façonner leur prise de décision », a noté un récent article de Harvard Business Review.

Les fondateurs: Listes a précédemment travaillé en tant que responsable de la sécurité pour le gouvernement américain, aidant à lutter contre les récits préjudiciables et l’ingérence électorale étrangère en 2016. Il était également l’ancien chef de cabinet du National Security Innovation Network. Il a lancé Pendulum avec Sam Clark, un ancien ingénieur d’eBay qui a précédemment créé un projet appelé Transparency.tube pour catégoriser le contenu politique et culturel sur YouTube.

Les investisseurs : Madrona Venture Group a mené le tour. Pendulum est sorti de Madrona Venture Labs l’année dernière. Les autres bailleurs de fonds incluent Cercano Management (anciennement connu sous le nom de Vulcan Capital) et d’autres.

L’intelligence des risques n’est pas un domaine nouveau, mais les outils pour suivre les récits en ligne sont limités, selon le directeur général de Madrona, Hope Cochran.

« La capacité de comprendre l’émergence d’un récit inexact rapidement et à sa source est un énorme avantage qui aide à équiper une entreprise pour protéger ses actifs, son personnel et sa marque, et finalement s’assurer que les faits sont connus », a-t-elle déclaré dans un communiqué. déclaration.