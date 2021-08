Penelope, la fille de Kourtney Kardashian et Scott Disick, fait ses débuts aux cheveux roux

Penelope, la fille de Kourtney Kardashian et Scott Disick, embrasse son rockeur intérieur. La fillette de 9 ans a fait ses débuts avec sa nouvelle tenue rouge vif sur Instagram jeudi, tenant ses mains derrière sa tête tout en portant un t-shirt graphique surdimensionné. Kardashian, qui a montré les coulisses du processus de teinture sur son histoire Instagram, a sous-titré la photo simplement avec une chaîne d’émojis rouges assortis aux cheveux de Penelope.

L’amie de Kardashian et responsable du contenu de Poosh, Sarah Howard, a commenté la photo, “Ariel de la petite sirène”, tandis que Stephanie Shepherd a ajouté des emojis en pleurs. Kardashian et Disick sont également les parents de Mason, 11 ans, et de Reign, 6 ans, et sont devenus plus à l’aise en coparentalité au fil des ans après leur séparation en 2015.

Alors qu’il y avait des rumeurs l’année dernière selon lesquelles les deux pourraient se réunir de manière romantique, le fondateur de Poosh a depuis évolué avec le batteur de Blink-182 Travis Barker et Disick avec Amelia Hamlin, la fille de Lisa Rinna et Harry Hamlin. Kardashian et Barker sont devenus très chauds depuis qu’ils ont rendu leur relation publique en janvier, suscitant même des rumeurs selon lesquelles les deux s’étaient mariés à Las Vegas cet été.

“Scott s’est davantage habitué à l’idée que la relation de Kourtney et Travis est sérieuse, mais ce n’est pas son sujet de discussion préféré”, a déclaré un initié à Entertainment Tonight en juillet à propos du point de vue de Disick sur la romance de son ex. Cependant, a poursuivi la source, les enfants de Kardashian “adorent” la nouvelle relation de leur mère. Les enfants de Barker, Alabama, 15 ans, et Landon, 17 ans, ressentiraient la même chose à propos de la star de KUWTK. “Les enfants de Travis ont vraiment adoré Kourtney et vice versa avec les enfants de Kourtney”, a déclaré la source. “Ils s’entendent tous très bien et leurs familles s’entendent bien.”

L’Alabama a prouvé à quel point les familles se sont rapprochées lors d’un récent Instagram Live, au cours duquel elle a qualifié Kardashian de “belle-mère”. Jouant à un jeu de “Never Have I Ever” avec des amis, l’Alabama a levé le doigt quand quelqu’un a dit qu’il n’avait jamais “rencontré de Kardashian”. L’adolescente a souri et a répondu: “C’est ma belle-mère.”

La relation de Disick avec Hamlin n’est pas aussi bien acceptée. Rinna a exprimé mercredi les vraies femmes au foyer de Beverly Hills lorsqu’on lui a demandé si sa fille de 20 ans sortait avec la star de télé-réalité de 38 ans, “Comme, pourquoi ça ne peut pas être Harry Styles? Pourquoi le f— est-ce Scott Disick ?”