La star du tennis chinoise Peng Shuai a déclaré au Comité international olympique qu’elle était « en sécurité et en bonne santé » lors d’un appel vidéo dimanche, a-t-on annoncé.

Le CIO a été critiqué pour ne pas avoir suivi la position de la WTA et de l’ATP en publiant des déclarations fortes concernant le bien-être de Peng, dont on n’avait plus entendu parler depuis qu’il avait accusé un haut responsable du gouvernement d’agression sexuelle il y a plus de deux semaines.

.

Shuai est un ancien n°1 mondial du double et ancien champion de Wimbledon

Le CIO a plutôt déclaré qu’il favorisait la « diplomatie discrète », et dimanche l’organisation, qui organisera les Jeux olympiques d’hiver à Pékin dans un peu plus de deux mois, a publié une déclaration détaillant l’appel vidéo avec Peng.

Il disait : « Aujourd’hui, le président du CIO, Thomas Bach, a tenu un appel vidéo avec le triple olympien Peng Shuai de Chine.

«Il était accompagné de la présidente de la commission des athlètes du CIO, Emma Terho, et du membre du CIO en Chine, Li Lingwei, qui connaît Peng Shuai depuis de nombreuses années depuis son passage à la Fédération chinoise de tennis.

«Au début de l’appel de 30 minutes, Peng Shuai a remercié le CIO pour sa préoccupation pour son bien-être. Elle a expliqué qu’elle est en sécurité et bien, qu’elle vit chez elle à Pékin, mais qu’elle aimerait que sa vie privée soit respectée pour le moment.

« C’est pourquoi elle préfère passer son temps avec ses amis et sa famille en ce moment. Néanmoins, elle continuera à être impliquée dans le tennis, le sport qu’elle aime tant.

.

Shuai n’avait pas été vue en public depuis les allégations, mais le CIO dit qu’elle est en sécurité

Terho, un ancien joueur de hockey sur glace finlandais, a déclaré : « J’ai été soulagé de voir que Peng Shuai allait bien, ce qui était notre principale préoccupation. Elle avait l’air détendue. Je lui ai offert notre soutien et de rester en contact à tout moment de sa convenance, ce qu’elle a évidemment apprécié.

Auparavant, Peng avait été vu dans un restaurant et un tournoi de tennis junior sur des photos et des vidéos publiées par les médias d’État chinois.

Reste à savoir si le dernier développement satisfera la WTA et son patron Steve Simon, qui a été félicité pour sa position ferme sur la situation.

Simon a menacé de retirer les tournois de Chine, le marché le plus lucratif du tennis féminin, si les allégations de Peng contre Zhang Gaoli, l’ancien vice-Premier ministre chinois, ne font pas l’objet d’une enquête approfondie.

La déclaration du CIO ne faisait aucune référence aux affirmations de Peng, qui ont été faites sur le site de médias sociaux Weibo et rapidement supprimées.