Peng Shuai et #MeToo : ce que la disparition d’une star du tennis révèle sur la Chine

La sécurité et la liberté de la star du tennis chinois Peng Shuai sont sérieusement mises en doute depuis début novembre, lorsqu’elle a accusé un puissant ancien Parti communiste chinois responsable des agressions sexuelles. Mais alors que son cas a attiré l’attention internationale, c’est loin d’être un incident isolé – et cela en dit long sur le but des disparitions politiques en Chine, ainsi que sur le traitement des agressions sexuelles dans le pays.

Dans un article publié le 2 novembre sur l’application de médias sociaux chinois Weibo, Peng a accusé l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli d’agression sexuelle. En quelques minutes, le poste a disparu; peu de temps après, toutes les mentions de Peng sur les réseaux sociaux l’ont fait aussi. Bien qu’elle soit depuis réapparue dans des vidéos publiées par les médias d’État chinois, on ne sait toujours pas si elle est en sécurité et capable de parler librement, et son cas a reçu le soutien de stars du tennis comme Naomi Osaka, Serena Williams et Novak Djokovic, ainsi que le Association de tennis féminin.

Je suis dévasté et choqué d’apprendre la nouvelle de mon pair, Peng Shuai. J’espère qu’elle est en sécurité et retrouvée le plus tôt possible. Cela doit faire l’objet d’une enquête et nous ne devons pas rester silencieux. Je lui envoie de l’amour ainsi qu’à sa famille pendant cette période incroyablement difficile. #oùispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 – Serena Williams (@serenawilliams) 18 novembre 2021

Dans les semaines qui ont suivi la disparition initiale de Peng, la réponse de la Chine au tollé international concernant son sort et sa capacité à s’exprimer librement a été d’une opacité alarmante. Entre autres étapes, les médias d’État chinois ont publié une capture d’écran d’un e-mail prétendument écrit par Peng au président de la Women’s Tennis Association, Steve Simon, qui visait à assurer aux spectateurs inquiets que Peng allait « bien » et « se reposait à la maison », mais a fait le contraire. Plusieurs vidéos douteuses diffusées par les médias d’État chinois n’ont pas non plus assuré à la plupart de la communauté internationale que tout allait bien.

« Ces photos et vidéos ne peuvent que prouver que Peng Shuai est vivant, mais rien d’autre. Ils ne peuvent pas prouver que Peng Shuai est libre », a déclaré Teng Biao, un éminent avocat chinois spécialisé dans les droits civiques, au New York Times le mois dernier.

Des personnalités de premier plan ont disparu en Chine auparavant

Bien que la disparition de Peng ait déclenché un tollé international, c’est loin d’être la première fois que la Chine fait disparaître des personnalités publiques. Fan Bingbing, l’une des actrices les plus célèbres de Chine ; Zhao Wei, milliardaire et actrice ; et Jack Ma, autrefois l’homme le plus riche de Chine et à la tête de l’énorme site de commerce électronique Alibaba, ont tous disparu pendant des périodes ces dernières années, pour réapparaître avec peu d’explications.

Fan, une grande star qui commandait l’industrie cinématographique chinoise et attirait l’attention internationale, a été assignée à résidence pendant quatre mois en 2018 pour évasion fiscale – une pratique assez typique en Chine, comme l’a rapporté le New York Times l’année suivante dans un profil de l’actrice. Elle est réapparue, intimidée et louant « le [Communist] parti et les bonnes politiques de l’État.

Les disparitions de personnalités que le Parti communiste chinois, et le président Xi Jinping en particulier, perçoivent comme fondamentalement hostiles aux valeurs communistes – soit par leur franc-parler, comme dans les cas de Peng, de l’artiste Ai Weiwei et de l’actrice Zhao ; ou leur image publique, comme Ma et Fan — sert d’avertissement aux citoyens chinois. En particulier, critiquer l’État, ses politiques ou des membres éminents du parti peut être dangereux, comme dans le cas du magnat de l’immobilier Ren Zhiqiang, qui a disparu l’année dernière et a ensuite été condamné à 18 ans de prison pour corruption après avoir critiqué la réponse de Xi à la pandémie de Covid-19.

Compte tenu de ce contexte, la disparition et la réapparition particulière de Peng ne sont pas exactement une surprise; elle est la première personne connue à accuser publiquement un membre du Comité permanent du Politburo – Zhang était autrefois le vice-Premier ministre sous Xi, faisant de lui une partie des plus hauts échelons du pouvoir – d’agression sexuelle. Selon Lü Pin, une militante féministe chinoise de longue date, la disparition n’était pas tant un avertissement, mais une réaction de panique.

« D’une manière ou d’une autre, le gouvernement chinois ne sait pas comment traiter son cas », a déclaré Lü. « Ils n’ont aucune langue pour parler de son cas, alors ils doivent bloquer les messages, ils doivent tout bloquer parce qu’ils ne savent pas comment y faire face d’une autre manière. »

Le gouvernement censure le mouvement #MeToo en Chine

Même si Peng est une figure internationale, avec deux titres de double du Grand Chelem à son actif et l’adulation de l’État chinois en raison de sa carrière réussie, accuser un membre puissant du parti d’agression était un risque énorme de sa part – et considéré comme un impardonnable transgression contre l’État.

Son message initial sur Weibo, qui a été rapidement retiré, indique clairement qu’elle connaissait le danger de sa décision de prendre la parole : « Peu importe si je frappe un rocher avec un œuf, ou si je suis un papillon qui vole la flamme », a-t-elle écrit. « Je dis la vérité sur ce qui s’est passé entre nous. »

Selon un article récent du média australien The Conversation, « [Peng’s] l’histoire contredisait directement le récit officiel du Parti communiste sur les relations harmonieuses entre le peuple et le Parti. En particulier, ses allégations contredisent le récit selon lequel les femmes, qui sont censées « tenir la moitié du ciel en Chine », bénéficient de l’égalité des sexes sous ce gouvernement. »

Ce récit, cependant, n’est pas la réalité en Chine. Comme Leta Hong Fincher, auteur de Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China, l’a soutenu dans un article du Washington Post en 2018, loin de garantir l’égalité des sexes, le régime autoritaire de Xi dépend en fait de l’application des normes patriarcales et le décrit comme le chef de la « famille » qui est la nation.

Cela n’a fait qu’empirer à mesure que le boom économique de la Chine au cours des dernières décennies ralentit. Selon Hong Fincher, « la propagande chinoise sous la direction de Xi a ravivé des éléments sexistes du confucianisme, en essayant en particulier de promouvoir l’idée qu’une famille traditionnelle (basée sur le mariage entre un homme et une femme vertueuse et obéissante) est le fondement d’un gouvernement stable. . «

Dans ce cadre, la décision de Peng de parler publiquement contre l’État, transperce l’illusion d’une « famille » harmonieuse dirigée par « Xi Dada » – Big Daddy Xi – et expose des secrets de famille dévastateurs.

« La révélation par Peng Shuai d’avoir été abusée sexuellement par Zhang Gaoli, l’ancien vice-première de la République populaire de Chine, est cruciale », a écrit Lü dans un article de blog de novembre. « Bien que ce ne soit que la pointe de l’iceberg, il expose la vie réelle des plus hauts cadres chinois, comment leur pouvoir masquait leur hypocrisie et comment ils sont excessivement corrompus. »

« Chaque jour, des victimes essaient d’attirer l’attention, mais la plupart d’entre elles ne peuvent pas attirer l’attention et elles ont été censurées avant que les gens ne puissent les voir », a déclaré Lü lors d’un appel téléphonique avec Vox. « C’est triste, mais seules très peu de voix pouvaient être entendues en Chine, pouvaient aller au-delà de la censure. »

Malgré une poignée de sanctions très médiatisées pour agression sexuelle, il y a une limite à la mesure dans laquelle le Parti communiste ira pour permettre à un mouvement #MeToo de style occidental de s’implanter ; auparavant, la Chine avait censuré le hashtag #MeToo sur les réseaux sociaux et arrêté la journaliste Sophia Huang Xueqin, qui a été profondément impliquée dans le mouvement #MeToo en Chine, pour « incitation à la subversion du pouvoir de l’État ».

En Chine, selon CNN, les médias d’État publient des articles affirmant que les agressions sexuelles ne sont pas un problème, malgré les preuves du contraire. Seuls environ 43 000 cas de « crimes contre les droits des femmes » ont été poursuivis entre 2013 et 2017, dans une nation de 1,4 milliard. Et la censure de Peng indique que, comme de nombreuses femmes chinoises sans son pouvoir de star, elle sera incapable de raconter son histoire et l’accusé ne sera pas traduit en justice.

« Je doute que le gouvernement chinois enquête sur ses accusations », a déclaré Lü au téléphone à Vox. Mais, a-t-elle dit, le cas de Peng montre au monde « la réalité de [Chinese] politique » : Bien que certains politiciens aient été punis par l’État pour avoir « eu des affaires », a déclaré Lü, « ils n’exposent jamais le nom des femmes et quelle est la véritable expérience pour elles. Ces femmes ont-elles été violées ? Personne ne sait. »

Le monde réagit à la répression continue de la Chine

L’accusation de Peng est venue juste au moment où Xi resserre son emprise sur le pouvoir ; une résolution sur la « vision correcte » de l’histoire du Parti communiste, adoptée le mois dernier, appelle « tout le parti, toute l’armée et le peuple de tous les groupes ethniques à s’unir plus étroitement autour du Comité central du Parti avec le camarade Xi Jinping comme noyau », selon l’Agence France-Presse, citant le média d’État chinois Xinhua.

La nouvelle résolution fait de Xi l’arbitre ultime de la culture politique chinoise, de l’État et de l’histoire du Parti communiste chinois – l’élevant au niveau des précédents dirigeants chinois Mao Zedong et Deng Xiaoping – et tente de justifier ses mesures de répression contre la démocratie. militants, minorités ouïghoures et autres adversaires perçus.

En plus du jeu de pouvoir de Xi, les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février donneront à la Chine l’occasion de montrer sa puissance et sa richesse sur la scène mondiale, décrivant le Parti communiste comme une alternative viable à la démocratie américaine, écrit Michael Schuman, membre de l’Atlantic Council, dans l’Atlantique. .

Mais le cas de Peng jette une clé dans ce plan.

Alors que les Jeux olympiques se dérouleront probablement comme prévu malgré un éventuel boycott diplomatique américain sur les atrocités commises en Chine contre les droits humains, la réponse du Comité international olympique à la disparition de Peng a intensifié la surveillance des Jeux et du CIO lui-même.

Dans une déclaration de Human Rights Watch ce mois-ci, Andrea Florence, directrice par intérim de Sport & Rights Alliance, a critiqué « l’empressement du CIO à ignorer la voix d’un olympien qui pourrait être en danger et à soutenir les affirmations des médias parrainés par l’État en Chine. » Dans une résolution récemment présentée au Congrès, deux législateurs américains ont également accusé le CIO de « collaborer avec le Parti communiste » pour dissimuler les accusations et la disparition de Peng.

« Le CIO a démontré une fois de plus qu’il se soucie davantage d’apaiser le Parti communiste chinois et les entreprises sponsors des Jeux olympiques que le bien-être de la star du tennis olympique Peng Shuai qui a accusé un haut responsable du PCC d’agression sexuelle », a déclaré le représentant Michael Waltz (R- FL) a déclaré dans un communiqué annonçant la résolution condamnant les actions du CIO.

La réponse du CIO contraste fortement avec celle de la WTA, qui a suspendu sans équivoque un contrat lucratif d’une décennie pour organiser des tournois professionnels en Chine au début du mois.

« Bien que nous sachions maintenant où se trouve Peng, je doute sérieusement qu’elle soit libre, en sécurité et non soumise à la censure, à la coercition et à l’intimidation », a écrit Steve Simon, président de la WTA, dans un communiqué annonçant la suspension. « Si des personnes puissantes peuvent réprimer la voix des femmes et balayer les allégations d’agression sexuelle sous le tapis, alors la base sur laquelle la WTA a été fondée – l’égalité pour les femmes – subirait un immense revers. »

Avec une telle attention soutenue sur le problème, on ne sait pas combien de temps la Chine peut maintenir la ruse selon laquelle Peng va bien et peut parler sans censure.

Mais tandis que le cas de Peng met en évidence une multitude de problèmes graves dans la politique et la culture chinoises, a déclaré Lü à Vox, cela ne changera probablement pas la structure politique.

« C’est extrêmement dur. Notre gouvernement est très puissant; personne ne leur crée vraiment de véritable crise », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est la vérité, nous devrions l’admettre. Même Biden ne peut rien faire.

Mais s’attendre à ce qu’un cas comme celui de Peng Shuai, aussi explosif soit-il, crée un changement systémique en Chine, a déclaré Lü, c’est passer à côté du mouvement féministe. « Notre vision n’est pas de renverser le gouvernement chinois », a-t-elle déclaré. « Notre objectif est simplement de faire en sorte que les femmes ne souffrent pas autant. »