Peng Shuai, la star du tennis chinois censurée après avoir porté une allégation d’agression sexuelle, a expliqué

La sécurité et le sort du joueur de tennis chinois Peng Shuai sont une préoccupation mondiale après la disparition de l’ancien numéro 1 mondial des yeux du public. L’absence notable de Peng des médias sociaux survient après avoir fait des allégations d’agression sexuelle contre un membre de haut rang du Parti communiste chinois (PCC). Depuis lors, la seule « preuve » de sa sécurité est venue de vidéos publiées par l’État, dont beaucoup sont en train d’être examinées.

Le bien-être de Peng est devenu un incident international. La WTA s’inquiète pour sa sécurité et les joueurs de tennis du monde entier partagent leurs inquiétudes et amplifient l’histoire de Peng. Les violations potentielles des droits de l’homme perpétrées contre Peng pour avoir pris la parole pourraient avoir d’énormes ramifications sur les Jeux olympiques d’hiver de 2022. Les Jeux devraient avoir lieu à Pékin, ce qui met le CIO en mode de contrôle des dommages. Le CIO semble se plier en quatre pour apporter de l’eau au gouvernement chinois, soulevant des inquiétudes quant à savoir si leur insistance sur Peng est en sécurité est authentique.

Si vous avez eu du mal à suivre cette histoire, ou si vous n’en avez saisi que de petits morceaux, aujourd’hui, nous approfondissons pour expliquer ce qui se passe.

Qui est Peng Shuai ?

L’une des plus grandes stars du sport en Chine, Peng Shuai, 35 ans, est largement considérée comme l’un des meilleurs joueurs de double de tous les temps. L’ancien n°1 du double a remporté 22 victoires en carrière, dont des titres à Roland-Garros et à Wimbledon. En tant que joueuse en simple, sa plus grande réussite est survenue en 2014, lorsqu’elle a atteint les demi-finales de l’US Open, avant de s’incliner face à Caroline Wozniacki.

Le succès international de Peng a fait d’elle une immense star en Chine, et elle jouait toujours en 2020.

Cela a commencé avec une publication sur les réseaux sociaux

Le 2 novembre 2021, Peng Shuai a publié un blog de 1 600 mots sur le site de microblogging chinois Weibo. Elle y explique comment l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli l’a invitée chez lui et a forcé le joueur de tennis à avoir des relations sexuelles avec lui.

Dans la publication, Peng a reconnu qu’elle avait eu une brève relation avec la personnalité politique il y a plus de dix ans, mais que Zhang l’avait approchée il y a trois ans, lorsque l’agression a eu lieu.

« Cet après-midi-là, je n’étais pas d’accord au début et je pleurais tout le temps. Pourquoi as-tu dû revenir vers moi, m’emmener chez toi pour me forcer à avoir des relations sexuelles avec toi ? Je ne pouvais pas décrire à quel point j’étais dégoûté, et combien de fois je me suis demandé si je suis toujours un humain ? J’ai l’impression d’être un cadavre ambulant. Chaque jour où je jouais, quelle personne est le vrai moi ? »

Le message a immédiatement commencé à circuler et est devenu une partie du mouvement chinois #MeToo, mais, comme il est de coutume lorsqu’il s’agit d’Internet en Chine, le message de Peng a été rapidement supprimé du service. Après 20 minutes, il avait disparu, bien que des captures d’écran aient continué à être publiées et partagées sur Weibo. Chacun a été rapidement confronté à ses propres suppressions – et les comptes ont été suspendus pour avoir discuté du message de Peng. Weibo a également désactivé la possibilité de rechercher son compte, ce qui empêche les gens de suivre la star du tennis.

Les fans ont commencé à remarquer qu’après son message, Peng n’avait pas mis à jour. De plus, personne n’avait vu la star du tennis en public. Les jours se sont transformés en semaines, et l’inquiétude grandit que quelque chose soit arrivé à Peng pour avoir osé dénoncer un membre senior du PCC.

L’Occident prend note

Alors que les fans en Chine étaient profondément inquiets que quelque chose soit arrivé à Peng, il était impossible de coordonner la discussion à ce sujet. La campagne de censure du gouvernement était pleinement en vigueur, interdisant ou réduisant au silence quiconque lui demandait où elle se trouvait. Cependant, la nouvelle a rapidement fait son chemin dans le monde du tennis et des stars en dehors de la Chine ont commencé à amplifier l’histoire de Peng.

Billie Jean King a posté pour la première fois sur Peng le 14 novembre, mais c’est ce post de Naomi Osaka qui a acquis le plus de notoriété.

Osaka a publié un article sur la star du tennis sur Twitter, ainsi que sur son compte Weibo – bien que ce dernier ait été rapidement suspendu. Osaka a été retirée de la plate-forme chinoise pour avoir discuté du sort de Peng, et son compte est toujours inactif aujourd’hui.

Cela a immédiatement incité les gens à se renseigner sur Peng et sa place dans le mouvement #MeToo, exigeant que ceux qui occupent des postes de pouvoir découvrent ce qui est arrivé à la joueuse de tennis.

La campagne chinoise avance

Malgré les questions des médias mondiaux, des fans et des responsables des gouvernements opposés, les responsables chinois ont insisté sur le fait que Peng était en sécurité et heureuse dans sa maison de Pékin. C’était un froid réconfort pour ceux qui s’inquiétaient pour la joueuse, se demandant pourquoi le gouvernement ressentait le besoin d’insister sur la sécurité de Peng, tout en verrouillant ses comptes de réseaux sociaux et en l’empêchant de parler.

Ensuite, des membres des médias affiliés à l’État chinois ont commencé à participer, partageant des photos de Peng qui, selon eux, assuraient au monde qu’elle était en sécurité.

Les moments WeChat de Peng Shuai viennent de publier trois dernières photos et ont dit « Bon week-end ».

Son amie a partagé les trois photos et la capture d’écran des moments WeChat de Peng. pic.twitter.com/tut8CEH6gu – Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) 19 novembre 2021

Cela n’a pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes et a intensifié les inquiétudes selon lesquelles le joueur n’était pas en sécurité. La quantité d’efforts que le pays allait déployer pour présenter l’image de Peng en sécurité le rendait beaucoup plus inquiétant. Puis, au cours du week-end, l’effort pour représenter la sécurité de Peng est passé à la vitesse supérieure. Des membres du gouvernement chinois ont partagé des vidéos de la star du tennis, affirmant que cela prouvait qu’elle était en sécurité – tout en ajoutant qu’elle « voulait simplement sa vie privée ».

La poussée est venue après que l’administration Biden a fait pression sur le gouvernement chinois pour prouver que Peng était en sécurité. Cependant, même avec les nouvelles vidéos, peu étaient convaincus de leur véracité ou de l’idée que Peng avait été contraint dans les vidéos. Ne pas permettre aux médias indépendants de lui parler, ou n’avoir toujours pas d’apparitions publiques, s’est prêté à l’idée que les choses n’allaient toujours pas bien avec Peng Shuai.

Steve Simon, président-directeur général de la World Tennis Authority (WTA), a été pointé du doigt dans sa critique des vidéos publiées. Dans un communiqué, il a déclaré :

« Je suis heureux de voir les vidéos publiées par les médias d’État chinois qui semblent montrer Peng Shuai dans un restaurant à Pékin. Bien qu’il soit positif de la voir, il reste difficile de savoir si elle est libre et capable de prendre des décisions et d’agir par elle-même, sans coercition ni interférence extérieure. Cette vidéo seule est insuffisante. Comme je l’ai dit depuis le début, je reste préoccupé par la santé et la sécurité de Peng Shuai et par le fait que l’allégation d’agression sexuelle est censurée et balayée sous le tapis. J’ai été clair sur ce qui doit se passer et notre relation avec la Chine est à la croisée des chemins. »

Avec les fans de tennis, les joueurs, la WTA, le gouvernement des États-Unis et les Nations Unies tous concernés par Peng, il n’y avait qu’une seule organisation occidentale qui remorquait à 100% la ligne du gouvernement chinois.

Le Comité International Olympique dit que tout va bien

La seule entité occidentale autorisée à parler à Peng était le Comité international olympique (CIO). Avec les Jeux d’hiver qui doivent avoir lieu à Pékin en 2022, le CIO est loin d’être une partie impartiale de la situation.

Dimanche matin, le gouvernement chinois a organisé un appel vidéo du CIO avec Peng. Il convient de noter que cette vidéo n’a pas été diffusée et le CIO a refusé à CNN l’accès pour la voir eux-mêmes – mais ils ont rapidement déclaré que tout allait bien.

Emma Terho, présidente de la commission des athlètes olympiques, était convaincue que tout allait bien.

« J’ai été soulagé de voir que Peng Shuai allait bien, ce qui était notre principale préoccupation », a déclaré Terho. «Elle avait l’air détendue. Je lui ai offert notre soutien et de rester en contact à tout moment de sa convenance, ce qu’elle a évidemment apprécié.

C’est un confort extrêmement froid pour ceux qui sont soucieux de la sécurité du joueur de tennis. Le gouvernement chinois et le CIO ont tous deux intérêt à agir comme si tout allait bien. Pour la Chine, le gouvernement déteste les représentations négatives du gouvernement et s’efforce de censurer ou de faire taire les critiques du parti au pouvoir.

Pendant ce temps, le CIO veut maintenir le statu quo. Les boycotts potentiels des Jeux d’hiver suscitent de vives inquiétudes, les États-Unis envisageant déjà un boycott diplomatique. De plus, le comité d’organisation axé sur l’argent a l’habitude de faire tout ce qu’il faut pour que l’argent continue de couler sans interruption, même si cela signifie ignorer les violations des droits de l’homme.

Que se passe-t-il maintenant ?

Il existe toujours de grandes inquiétudes quant à la sécurité et à la liberté de Peng Shuai pour avoir dénoncé un membre du Parti communiste. Les tentatives pour apaiser ces craintes ont été, au mieux, extrêmement fabriquées. Le CIO étant la seule entité extérieure à avoir accès à Peng – et ils ont la motivation de dire qu’elle est également en sécurité – cela n’a rien fait pour garantir la sécurité du joueur de tennis.

À l’heure actuelle, les comptes de médias sociaux de Peng sont toujours suspendus. Ses fans et le public ne l’ont pas vue. Les principales entités qui demandent toujours des réponses, la WTA, le gouvernement américain et l’ONU ont été repoussées dans leurs efforts.

La prochaine pression, et la seule poussée possible qui pourrait entraîner un changement, pourrait survenir si les sponsors des Jeux olympiques s’impliquaient et exigeaient des réponses. Jusque-là, les gens se demanderont toujours si Peng Shuai est en sécurité.