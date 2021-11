Peng Shuai : La star du tennis qui a affirmé qu’un ancien fonctionnaire chinois l’avait agressée sexuellement sur la photo | Monde | Nouvelles

Peng Shuai, 35 ans, est portée disparue depuis le 5 novembre. Shuai a été un nom important dans le tennis, remportant le double de Wimbledon à un moment de sa carrière.

Des messages de soutien du monde entier du tennis ont afflué après l’annonce de la disparition de la star du tennis à la suite des allégations.

Serena Williams a posté : « Je suis dévastée et choquée d’apprendre la nouvelle de mon pair, Peng Shuai.

« J’espère qu’elle est en sécurité et retrouvée le plus tôt possible.

« Cela doit faire l’objet d’une enquête et nous ne devons pas rester silencieux. »

Naomi Osaka a écrit : « Je ne sais pas si vous avez suivi l’actualité, mais j’ai récemment été informée qu’une autre joueuse de tennis avait disparu peu de temps après avoir révélé qu’elle avait été agressée sexuellement…

« La censure n’est jamais acceptable à tout prix, j’espère que Peng Shuai et sa famille sont en sécurité et en bonne santé.

« Je suis sous le choc de la situation actuelle et je lui envoie de l’amour et de la lumière. »

Mais une lueur d’espoir a été donnée à la situation après que les médias d’État chinois ont dévoilé de nouvelles images montrant la star comme étant heureuse.

Il a tweeté : « Elle doit faire une vidéo en direct pour que quiconque le croie.

« Ces photos auraient pu être prises il y a des semaines, et son amie les a partagées ?

« Et pourquoi son amie a-t-elle dû les partager ?

« Ne défendez pas quelque chose que vous connaissez peu. »

Le directeur général de la WTA, Steve Simon, a averti qu’ils pourraient infliger les sanctions nécessaires à la Chine si un préjudice était causé à Mme Shuai.

Dans une déclaration à . vendredi, M. Simon a déclaré qu’ils étaient à la croisée des chemins avec la Chine.

M. Simon a déclaré : « Nous continuons d’exiger des preuves indépendantes et vérifiables que Peng Shuai est en sécurité et que son allégation d’agression sexuelle fera l’objet d’une enquête approfondie, équitable et sans censure.

« Sinon, la WTA est prête à faire ce qui est juste. »