Peng Shuai : le comité olympique dit avoir parlé avec une star du tennis chinois lors d’un appel vidéo de 30 minutes

Le Comité international olympique (CIO) a déclaré dimanche que la direction de l’organisation a tenu une 30–appel d’une minute avec la star du tennis chinois Peng Shuai.

Peng, 35 ans, a écrit un article sur Weibo, une plate-forme de médias sociaux chinoise, alléguant des abus sexuels qu’elle a subis de la part de l’ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli. Peng a affirmé que Zhang, 75 ans, l’avait forcée à avoir des relations sexuelles malgré des refus répétés après une partie de tennis il y a trois ans.

LA NOUVELLE VIDÉO « INSUFFISANTE » DE PENG SHUAI POUR LES MÉDIAS CHINOIS, LA WTA MAINTENANT LA MENACE DE TIRER LE TOURNOI

Le message a été rapidement supprimé et Peng a disparu des médias sociaux et de la vue du public pendant deux semaines. Les joueuses de tennis et les officiels, dirigés par le PDG de la Women’s Tennis Association (WTA), Steve Simon, exigent une enquête complète sur les allégations de Peng ainsi que des assurances de sa sécurité et de son bien-être.

Le président du CIO, Thomas Bach, s’entretient avec le joueur de tennis chinois Peng Shuai par appel vidéo le dimanche 21 novembre 2021. (Avec l’aimable autorisation du Comité international olympique)

Pékin a publié des vidéos et des photos de Peng faisant des apparitions publiques limitées au cours des derniers jours, aboutissant à une conversation dimanche entre Peng, le président du CIO Thomas Bach, la présidente de la commission des athlètes du CIO Emma Terho et le membre du CIO en Chine Li Lingwei. Ce serait la première interaction visuelle de contact entre Peng et toute entité étrangère depuis ses allégations initiales et sa disparition.

Peng a remercié le comité pour son inquiétude et a expliqué qu’elle était « en sécurité et en bonne santé » dans sa maison à Pékin et qu’elle souhaitait que sa vie privée soit respectée.

REPRÉSENTANT. VALSE SUR LA DISPARITION DE LA STAR DU TENNIS CHINOIS PENG SHUAI : LES ÉTATS-UNIS NE PEUVENT PAS « FERMER L’IL AVEUGLE »

Terho a déclaré que le comité était « soulagé » de voir que Peng allait bien et « semblait détendu ».

« Je lui ai offert notre soutien et de rester en contact à tout moment de sa convenance, ce qu’elle a évidemment apprécié », a déclaré Terho.

La disparition de Peng Shuai pourrait faire partie de la répression culturelle du président Xi Jinping. (.)

Bach a invité Peng à dîner avec lui lors de sa visite à Pékin en janvier, ce qu’elle a accepté.

Le CIO a été critiqué pour être resté largement silencieux tandis que les responsables du tennis américain ont pris une position ferme contre Pékin : Simon a menacé de retirer tous les tournois WTA de Chine, tandis que le CIO s’est engagé dans ce qu’il a appelé une « diplomatie discrète » avec le pays hôte des Jeux olympiques de 2022, a rapporté Newsweek. .

BLACKBURN DIT QU’IL EST « DANGEREUX » POUR LES ATHLÈTES AMÉRICAINS D’ALLER AUX JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN : « VOUS DISPARAÎTRE »

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin commencent le 4 février.

Le CIO a redirigé toutes les questions vers sa déclaration et la WTA a déclaré à Fox News « C’était bien de voir Peng Shuai », mais que cela n’a pas atténué ou répondu aux préoccupations de la WTA.

DOSSIER – Le directeur général de la WTA, Steve Simon, sourit lors d’une cérémonie de retraite pour Martina Hingis à Singapour le 29 octobre 2017. Un e-mail prétendument d’un joueur de tennis professionnel chinois qu’un média d’État chinois a publié sur Twitter a accru les inquiétudes concernant sa sécurité en tant que les plus grandes stars du sport et d’autres à l’étranger appellent pour obtenir des informations sur son bien-être et où il se trouve. Simon, président-directeur général de la Women’s Tennis Association, a mis en doute l’authenticité de l’e-mail qui lui était destiné, dans lequel la championne de double du Grand Chelem Peng Shuai dit qu’elle est en sécurité et que l’allégation d’agression est fausse. (AP Photo/Yong Teck Lim, fichier)

La WTA a souligné la nécessité pour Peng de parler « sans censure ni coercition » et a souligné que Pékin n’avait pas répondu à l’appel de l’organisation à « une enquête complète, juste et transparente, sans censure » sur l’allégation d’agression sexuelle de Peng.

Pékin a publié plusieurs photos et vidéos au cours des derniers jours alors que les officiels du tennis et les responsables du gouvernement occidental exerçaient une pression croissante.

Simon a menacé de retirer la douzaine de tournois WTA organisés en Chine chaque année si Pékin n’accepte pas une enquête formelle et indépendante sur les allégations de Peng, même si cette décision pourrait nuire au tennis lui-même.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais Pékin continue d’affirmer qu’il n’est « pas au courant » de la situation de Peng. Le porte-parole du ministère, Zhao Lijian, a déclaré vendredi aux journalistes que l’affaire n’était « pas une question diplomatique, et je ne suis pas au courant de la situation » – une position qu’il a maintenue chaque fois qu’un journaliste pose des questions sur Peng.