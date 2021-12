Peng Shuai nie avoir porté plainte pour agression sexuelle dans une nouvelle interview

L’ancienne championne de Wimbledon a déclaré que son message sur Weibo était « mal compris » (Photos: Zaobao / AP)

La star du tennis chinois Peng Shuai a nié avoir porté une accusation d’agression sexuelle dans sa première interview avec les médias et insiste sur le fait qu’elle n’est pas sous surveillance – bien que des inquiétudes persistent quant à son bien-être.

La femme de 35 ans a disparu de la vue du public après avoir accusé l’ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles, suscitant des craintes quant à sa sécurité qui n’ont pas été suffisamment apaisées par le gouvernement chinois, la WTA suspendant les tournois dans le pays.

Peng était à Shanghai ce week-end pour regarder une épreuve de ski de fond lorsque Lianhe Zaobao, un journal singapourien en langue chinoise, a réussi à obtenir une interview avec elle.

L’ancienne championne de double de Wimbledon était flanquée d’un certain nombre de fonctionnaires et semblait quelque peu agitée par la série d’interrogatoires alors qu’elle niait l’allégation d’agression sexuelle et démentait les suggestions selon lesquelles elle était effectivement assignée à résidence.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était libre d’aller où elle voulait, Peng a d’abord semblé confuse par la question, demandant qu’elle soit répétée, puis a répondu: « Pourquoi y aurait-il quelqu’un qui me surveillerait? » J’ai toujours été très libre.

Sondée pour savoir si la correspondance que la WTA et d’autres organisations ont reçue avait été écrite par elle, Peng a de nouveau été évasif, déclarant: «Combien de questions me posez-vous? Je suis désolé de ne pas t’entendre aussi bien.

Passant aux allégations d’agression sexuelle, elle a répondu: « Je pense que vous me posez plusieurs questions. Tout d’abord, je tiens à souligner un point qui est vraiment important, je n’ai jamais dit ou écrit que j’avais été agressé sexuellement. C’est quelque chose que je veux être absolument clair.

« En ce qui concerne mon article sur Weibo, il concerne entièrement des problèmes dans ma propre vie privée et je pense que tout le monde a beaucoup de malentendus sur ce qui s’est passé. Toutes ces interprétations tordues ne sont tout simplement pas vraies.

« Concernant votre autre question sur l’e-mail de la WTA, j’ai écrit au PDG de la WTA en chinois. L’e-mail a été écrit par moi-même. La version anglaise était une traduction, car je n’ai pas la capacité linguistique de traduire du chinois vers l’anglais. C’était une traduction, mais le sens était le même que ce que j’avais initialement écrit à la WTA.’

Après avoir confirmé que l’e-mail avait été écrit de sa propre volonté, Peng a ensuite révélé qu’elle ne quitterait pas la Chine de si tôt, poursuivant: « Compte tenu de la situation actuelle du coronavirus, comment puis-je le dire… c’est plus sûr ? Non, c’est plus qu’en ce moment je n’ai pas de compétitions internationales.

«Je ne vais pas aller à l’étranger sans raison pour le moment. Comme, bien sûr, s’il n’y avait pas de pandémie, j’irais à l’étranger pour regarder des compétitions et autres, mais je ne pars pas à l’étranger juste pour prouver quelque chose. Comme qu’est-ce que je ferais là-bas? À vous de me dire.’

La WTA reste inquiète pour le bien-être de Peng (Photo: .)

Lorsqu’on lui a posé une dernière question sur ce qu’elle fait à Pékin et si elle peut rencontrer des amis, Peng a interrompu l’interview en disant: « Je pense que je répondrai à cette question une autre fois. Merci à tous pour votre inquiétude.

La Women’s Tennis Association reste cependant troublée par la situation de Peng et ne pense pas que sa première apparition dans les médias ait apaisé leurs craintes qu’elle soit censurée.

Une déclaration disait: « C’était encore une fois bon de voir Peng Shuai dans un lieu public et nous espérons certainement qu’elle se porte bien. Comme nous l’avons toujours déclaré, ces apparitions n’atténuent ni ne répondent aux préoccupations importantes de la WTA concernant son bien-être et sa capacité à communiquer sans censure ni coercition.

« Nous restons fermes dans notre appel à une enquête complète, juste et transparente, sans censure, sur son allégation d’agression sexuelle, qui est le problème qui a suscité notre préoccupation initiale. »



