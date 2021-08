Penguin NFT Club vend un Pudgy Penguin pour 469 000 $ ⋆ Crypto new media

Le Pingouin NFT Club est une curieuse collection de 8 888 jetons non fongibles de pingouins mignons qui ont vu la vente de Pingouin grassouillet #6873 pour 469 000 $.

Conçu cet été par « mrtubby » ou M. Patterson, avec trois autres camarades de classe en informatique de l’Université de Floride centrale, les NFT pingouins suivent la norme Ethereum et semblent être appréciés par la communauté crypto.

Spécifiquement, ce sont 8 888 pingouins uniques avec différentes combinaisons de vêtements, d’expressions faciales et d’accessoires. À cet égard, Patterson a commenté ce qui suit :

“Il y avait un énorme potentiel de mème chez les gros pingouins, alors nous avons décidé de rouler avec ça”.

Et la nouvelle idée semble avoir trouvé le chemin du succès à un moment où le marché émergent du NFT explose littéralement.

En effet, selon les rapports, le collection originale épuisée en 20 minutes avec une appréciation de plus de 25 millions de dollars.

Au cours des quatre derniers jours seulement, 4 Pudgy Penguins ont été vendus comme suit :

#6873 à environ 469 000 $

#5678 pour environ 315 000 $

#7365 pour environ 217 000 $

#1516 pour environ 175 000 $

Pudgy Penguins et la communauté NFT comme base du métavers

Cette curieuse collection de Pudgy Penguin et son succès retentissant reflètent également la tendance actuelle du marché vers les communautés NFT.

Contrairement à NFT ART, qui représente une œuvre d’art unique et numérisée comme s’il s’agissait d’une peinture physique, Les communautés NFT sont plutôt des projets de groupe.

Comme les Pudgy Penguins, ils sont en fait relâchés dans ensembles d’images uniques (c’est-à-dire avec la possibilité de les acheter et de les vendre individuellement) mais reliés entre eux par un thème. Non seulement cela, en achetant un Community NFT, vous rejoignez la communauté du projet et gagnez bénéfices supplémentaires.

En réfléchissant à cette évolution des tokens à collectionner, il est dit que les NFT communautaires sont les base du métaverse, un monde numérique englobant qui finira par avoir ses propres formes d’identité, de communauté et de gouvernance.

Essentiellement:

« Les passionnés de Metaverse croient que nos identités numériques finiront par devenir tout aussi significatives que nous-mêmes hors ligne, et que nous dépenserons notre argent en conséquence. Au lieu de mettre de l’art sur les murs de nos maisons, prédisent-ils, nous mettrons des NFT dans nos arrière-plans Zoom virtuels. Au lieu d’acheter de nouveaux vêtements, nous allons faire des folies sur des skins premium pour nos avatars VR ».

Cette idée a également été exprimée et partagée par Mark Zuckerberg, PDG de Facebook dans une interview le mois dernier. Et en effet, ce n’est pas une nouvelle que Facebook travaille depuis un certain temps avec la réalité virtuelle et augmentée.

En se concentrant sur les NFT, cependant, il existe déjà d’autres projets qui visent précisément à représenter la réalité et le concept de métavers. Parmi les nombreux, il y a OVRLands, le monde numérique divisé en 300 hexagones dont chaque OVRLand est un Ethereum NFT.

Début mai 2021, OVR a vendu aux enchères sa Tour Eiffel NFT pour 38 ETH, l’équivalent de près de 107 000 $ à l’époque.