Peniel Enchill est l’artiste à l’origine de l’œuvre emblématique « Woman Stepping In New Year »

Peniel Enchill

*Rencontrez un graphiste britannique ghanéen Peniel Enchill, la femme derrière l’illustration de l’icône « Black Woman Stepping Into The New Year ».

Tel que rapporté par Buzzfeed, l’image est apparue pour la première fois sur Internet en 2014 et est depuis devenue virale chaque année autour du réveillon du Nouvel An. L’œuvre d’art est « devenue synonyme sur Black Twitter du dicton « Nouvelle année, nouveau moi » », écrit le média.

« J’ai fait cette œuvre d’art en quelques heures. Il me faut généralement un certain temps pour terminer une illustration. Mais j’ai eu ce que j’aime appeler de nos jours un « téléchargement », où vous voyez littéralement l’image dans votre esprit et il s’agit simplement de transférer cette image de votre esprit sur le papier. Je comprends rarement cela, mais c’était l’un d’entre eux », a déclaré Enchill, 29 ans, à BuzzFeed News.

Découvrez l’image emblématique dans son intégralité ci-dessous.

AUTRES NOUVELLES: L’artiste de Brooklyn Elise Swopes gagne plus de 200 000 $ en vendant des NFT

Enchill a initialement publié l’œuvre sur son Instagram, qui a été partagée par ses amis.

« Je me souviens m’être reconnectée à Instagram et sur mon flux principal, pas sur mon profil, mais sur mon flux principal, je n’arrêtais pas de balayer et de voir l’image que j’ai dessinée », a-t-elle déclaré. « Il s’agissait donc de véritables rediffusions de personnes que je suis. »

Après que l’image ait été partagée par de plus grandes plateformes telles que Shade Room, elle est devenue virale.

« Tout ce que je pouvais voir, c’était le négatif. Oui, il y a eu des retours positifs, mais ils ont été assombris par beaucoup de négatifs, et je l’ai pris très personnellement », a-t-elle déclaré à propos de la réponse initiale des utilisateurs des réseaux sociaux.

« Mon frère, étant mon frère, me disait : ‘Pourquoi es-tu contrarié ? Avez-vous vu combien de followers vous avez ? Avez-vous vu combien de personnes l’ont vu? Tout est sur Twitter », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il m’a fallu un jour ou deux pour commencer à voir les côtés positifs. »

Aujourd’hui, Enchill compte plus de 270 000 abonnés sur Instagram.

Enchill a déclaré que l’œuvre d’art, pour elle, représente le début de la nouvelle année sans bagages et avec une perspective positive.

« Je pense que je suis toujours comme ça », a-t-elle déclaré. « J’entre toujours dans l’année exactement comme la fille que j’ai dessinée. Réfléchir à l’année précédente, penser à ce que j’essaie d’accomplir au cours de la nouvelle année.

En ce qui concerne ses œuvres d’art en général, les femmes noires sont toujours au centre.

« Je me concentre particulièrement sur la communauté noire, avec un accent supplémentaire sur les femmes noires et édifiantes, inspirantes, créant de l’art pour nous, par nous – en parlant de problèmes dont on ne parle pas vraiment et en célébrant des choses qui nous affectent directement », a-t-elle déclaré. mentionné.

Selon le rapport Buzzfeed, Enchill possède une marque de papeterie qui présente son art et espère le faire stocker un jour chez les principaux détaillants. Elle n’est pas encore convaincue de transformer ses œuvres en NFT (jetons non fongibles).

« Je ne pense pas que je sois encore à l’aise avec ça », a-t-elle déclaré à propos des NFT. « Je devrais peut-être en faire un pour voir ce que je ressens à propos de tout cela, mais je ne suis pas encore convaincu à 100 % par l’idée. »