Penn Badgley et Cardi B sont les célébrités inattendues dont nous avions besoin

Cardi B et Penn badgeL’amitié nouvellement formée de est la preuve qu’Internet n’est pas si mal que ça.

Le rappeur et l’acteur You ont récemment commencé à interagir sur Twitter après que Cardi a vu une vidéo dans laquelle Penn a fait l’éloge de ses profils sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle avait « une relation authentique » avec ces plateformes. Comme il l’a dit, « Pour moi, c’est cet endroit incroyablement nuancé, et malgré ce que beaucoup pourraient juger comme des bouffonneries, je pense qu’elle a une relation incroyablement authentique avec cela, et je pense que c’est pourquoi les gens l’aiment tellement. »

Cardi a ensuite prouvé son point de vue lorsqu’elle a commenté le clip, « OOOOMMFFFGGGGGG HE KNOWS ME !!! OMMGGGG !!!!!! Yoooo comme je suis célèbre célèbre. »

Bien sûr, Penn a vu sa réponse et est restée sans voix. Il ne pouvait littéralement dire, « Je— »

Le père de 34 ans a ensuite changé son avatar Twitter en une photo d’une Cardi B aux cheveux bleus, renforçant ainsi son statut de stan.