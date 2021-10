Penn Badgley explique pourquoi il n’a pas regardé le redémarrage de « Gossip Girl »

La star de Gossip Girl et You, Penn Badgley, révèle qu’il n’a pas encore eu l’occasion de regarder le nouveau redémarrage de Gossip Girl sur HBO Max. Il explique dans une interview avec Instyle que lui et sa femme depuis quatre ans, le chanteur Dominio Kirke, ont été trop occupés à suivre leur nouveau bébé et à travailler pour qu’il n’ait pas encore eu le temps de se détendre. « Avec un enfant d’un an et un enfant de 12 ans, des chiens et du travail, ma femme et moi », a expliqué l’acteur, « nous n’avons toujours pas fini Ted Lasso ».

Badgley et Kirke ont accueilli leur premier enfant ensemble en 2020. Kirke a également un fils issu d’un précédent mariage.

Avant de jouer le rôle adorablement méchant dans You de Netflix en tant que tueur en série Joe Goldberg, Badgley a interprété Dan Humphrey dans Gossip Girl pendant quatre ans. Comme de nombreux fans de GG s’en souviennent, il a constamment surpris les téléspectateurs avec son implication dans le drame de l’Upper East Siders, ce qui a conduit à la grande révélation qu’il était derrière le blog de potins depuis le début.

Badgley a expliqué pourquoi il pensait que la décision du casting de You était particulièrement intelligente dans un récent épisode de The Jess Cagle Show de SiriusXM. « Je pense que c’est un casting brillant d’une certaine manière parce qu’il y a une sorte de dialogue entre ces deux séries qui sont très différentes, mais en même temps, il y a cette veine très similaire », a-t-il déclaré. « Il y a ce genre similaire de bingey, mousseux, qui caractérise tant de spectacles. Mais oui, je ne sais pas comment cela aurait fonctionné avec une autre personne. »

Il dit qu’il y a eu des changements majeurs à la télévision au fil des ans qui ont permis à un méchant protagoniste de devenir un rôle populaire de nos jours, ce qui a bien sûr contribué au succès de la série. « Je pense que Breaking Bad est sorti en 2008. C’était, comme, un moment énorme où nous sommes soudainement intéressés par un autre type d’anti-héros ou de méchant, vous savez? » il a continué. « Je pense que Dan, vous savez, était censé être ce genre de boussole morale et cela est devenu de moins en moins pertinent pour la série, pour Gossip Girl, [from] ma compréhension de tout cela. Donc, prendre quelqu’un, vous savez, qui est connu pour ce genre particulier de, comme, vous savez, cette iconographie de type sympa, peut-être sans beaucoup de dimension, et puis les mettre dans ceci—sans parler de cela, à la fin de Gossip Girl, techniquement parlant, Dan s’est révélé être un sociopathe total. Il manipulait… Alors, vous savez, oui, ce n’était pas perdu. » Il ajoute : « Maintenant, nous sommes d’autant plus habitués à regarder une émission sur un meurtrier et à dire : « Woo, j’aime ce gars ! ‘ »