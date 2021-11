Penn State, James Franklin vous laisse tomber ? Tout revient à une chose…

Certes, James Franklin sait ce qui doit être corrigé.

Il est payé trop cher, a trop bien recruté, a entraîné trop de matchs serrés pour ne pas le faire.

Il est à Penn State depuis trop longtemps maintenant.

Il doit savoir ce qui est à la base d’être le gars avec un nouveau contrat de 10 ans qui semble perdre la plupart des jeux dont les gens se souviennent. Il a une fiche de 11-10 au cours des deux dernières saisons.

Ses Nittany Lions se sont avérés incapables de s’adapter aux circonstances en cas de besoin, de surmonter lorsque les choses se compliquent. A gagner quand le jeu est là pour être pris.

Franklin a toujours un problème de ligne offensive. C’est juste encore plus gros contre Michigan State, que ce soit sous la pluie (2017), le soleil (2018) ou la neige (samedi).

Il n’a jamais eu une très bonne ligne offensive.

Ce qui, dans un sens, est déroutant quand il semble qu’il travaille si acharné et réussisse presque tout le reste. Quand son embauche semble au rendez-vous. Quand ses joueurs se comportent bien pour les dépisteurs de la NFL devant les grosses journées de paie. Quand il se vante alternativement des meilleurs coureurs et attrapeurs de passes et des extrémités serrées du football universitaire, des meilleurs secondeurs, passeurs et arrières défensifs.

Cette défaite atroce contre les Spartiates n’est que le dernier exemple en date. Sur une piste sèche, ses Lions utilisent probablement leurs avantages écrasants pour naviguer, au moins gagner assez confortablement. C’est, après tout, une très bonne équipe de Penn State qui affronte la pire défense contre la passe du football universitaire.

Mais, une fois de plus, les Lions n’ont pas réussi à s’adapter aux mauvaises conditions, à une situation qui n’était pas conforme à l’annonce. C’est parce que la ligne offensive ne lui laisse aucune marge de manœuvre.

Plus que tout, le jeu en ligne offensif affecte la teneur du jeu. C’est un point de base de base, ses résultats se répercutent sur toutes les autres unités sur le terrain. Ses luttes modifient le jeu, la planification du jeu et l’élan.

La ligne offensive protège votre quart-arrière, escorte vos meilleurs coureurs et contrôle le déroulement du jeu (garde votre défense reposée et en bonne position).

Considérez que l’État du Michigan, accablé, a presque défié les Lions de lancer la balle dans la neige. D’une part, ils n’avaient pas d’autre appât à offrir. Ils ont accordé plus de 400 verges par la passe par match au cours du mois dernier.

Deuxièmement, ils savent que Penn State ne peut pas bloquer et lancer le ballon pour se sauver.

Et ainsi, la plupart des équipes avec juste un front de blocage fonctionnel réagissent avec une course directe de base et gagnent suffisamment de progrès vers l’avant et des premiers essais clés et maintiennent les entraînements. À un moment donné, les dépassements seraient à nouveau libérés et les Lions continueraient leur chemin.

Mais Penn State ne pouvait pas l’exécuter quand cela importait. Il ne pouvait pas non plus assez bien protéger Clifford. Cela a fini par gaspiller l’un des plus gros décalages de la journée dans tout le football universitaire.

Cela s’est joué de manière similaire à ces défaites inutiles dans l’Iowa et contre l’Illinois et le Michigan.

Ce genre de chose était compréhensible au début du mandat de Franklin, quand il avait peu de choses avec lesquelles travailler. Mais nous sommes maintenant en huitième année et son équipe est toujours malmenée à l’avant avec des impacts importants partout ailleurs.

De mauvais jeux en ligne offensive ont entravé ses quarts, de Christian Hackenberg à Trace McSorley à Sean Clifford. Cela a empêché son équipe de clôturer des matchs contre des adversaires coriaces. Cela a rendu intrinsèquement difficile de prendre de l’élan en deuxième mi-temps et de le garder.

C’est devenu ce dont les gens se souviennent le plus : de ne pas être en mesure d’obtenir un premier essai au Rose Bowl, à ne pas protéger les pistes contre l’Ohio State les deux saisons suivantes. De cinq défaites consécutives au début de l’année dernière à cinq défaites sur sept pour terminer celle-ci.

L’offensive et Joe Moorhead ont comme par magie contourné le problème en 2016-17 avec Saquon Barkley et Chris Godwin et Mike Gesicki et un gros jeu après l’autre.

Mais, honnêtement, ils se sont cognés la tête contre le mur depuis. Ce n’est pas que ces lignes offensives aient été mauvaises, certainement pas dans le genre de 10 sacs contre Temple en 2015.

Jamais assez bon pour gagner les plus gros matchs. Cela oblige le cerveau du PSU à toujours en tenir compte, ce qui conduit à un échec curieux qui affecte chaque saison maintenant, comme le quatrième contre l’Ohio State en 2018 et près de la ligne de but au Minnesota l’année suivante et au début contre le Michigan cette saison (un faux panier avec un botteur lançant à un autre).

Samedi avec Michigan State suppliant les Lions de lancer le ballon. Ils ont essayé et échoué sur un quart puis un autre et d’une manière ou d’une autre, ils ne se sont jamais appuyés sur leur jeu de passes jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Ils ont perdu un autre match qu’ils étaient assez bons pour gagner, et qu’ils auraient dû.

C’est devenu un cycle sans fin et pourtant déroutant. Chacun des entraîneurs de la ligne offensive de Franklin est venu avec suffisamment de succès et de promesses. Pourquoi toutes les autres unités, tous les autres postes se sont-ils mieux développés depuis 2014 ?

Parce que Franklin a conquis à peu près tout le reste à Penn State, dans de bonnes circonstances et non. Il a subi de terribles pauses au cours des deux dernières saisons en raison de blessures, d’appels rapprochés et d’un timing malheureux.

Et pourtant, une très bonne ligne offensive peut aider et guérir.

Quelque chose qu’il cherche toujours.

Un incontournable si Penn State veut un jour atteindre ce prochain plateau dont il continue de parler.

Frank Bodani couvre le football de Penn State pour le York Daily Record et USA Today Network. Contactez-le au [email protected] et suivez-le sur Twitter @YDRPennState.

