PENN Stock: c’est une bonne nouvelle après l’autre pour Penn National

Investisseurs dans Penn National Gaming (NASDAQ :PENN) devrait être heureux de savoir que l’empreinte de l’entreprise sur le marché ne cesse de croître. Pourtant, à en juger par l’évolution récente des cours de l’action PENN, cette croissance ne semble pas être pleinement appréciée.

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Cela représente une excellente opportunité pour les investisseurs entreprenants. Un recul des actions d’une entreprise fondamentalement saine devrait être une raison pour renforcer sa position, pas pour paniquer.

Ce n’est qu’une bonne nouvelle après l’autre avec Penn National Gaming. Par exemple, la société a récemment reçu l’approbation finale de la Maryland Lottery and Gaming Control Commission pour acquérir les activités du Hollywood Casino Perryville.

Comme nous allons le découvrir, ce n’est pas le seul développement positif. Avec 41 propriétés dans 19 États et une présence en ligne en expansion, Penn National Gaming a beaucoup à aimer en ce moment.

Aperçu de l’action PENN

Si vous pouvez le croire, l’action PENN était disponible pour 8 $ pendant le pic de panique du krach boursier induit par Covid-19 en 2020.

Quiconque a acheté des actions et les a détenues s’en est très bien sorti. Le cours de l’action s’est redressé pendant le reste de l’année et a continué de grimper au début de 2021.

Le 15 mars, l’action PENN a atteint un sommet en 52 semaines à 142 $. Il est naturel qu’une action recule après des gains de cette ampleur, et c’est précisément ce qui s’est passé.

Les trois mois suivants ont été difficiles car le cours de l’action a chuté, atteignant 80 $ et changeant le 14 juin. Les haussiers devraient considérer 100 $ et 125 $ comme des niveaux clés à surveiller avant d’atteindre le sommet précédent de 142 $.

Une entreprise de jeu omnicanal

Pour emprunter une phrase de Matt McCall et du personnel de recherche d’InvestorPlace, Penn National Gaming offre le meilleur des deux mondes.

Cela signifie une participation considérable dans les segments des jeux en personne et en ligne.

En ce qui concerne le segment en ligne, l’année dernière, Penn National Gaming a acquis une participation de 36 % dans une société de sports numériques, de divertissement, de style de vie et de médias. Tabouret de bar Sport.

Il n’y a pas si longtemps, la Commission des jeux de l’Indiana a approuvé la demande de l’entreprise d’offrir des paris sportifs en ligne dans l’Indiana. Par conséquent, Penn National Gaming a annoncé son intention de lancer son application mobile Barstool Sportsbook dans cet État.

Le lancement du mobile Barstool Sportsbook dans l’Indiana permettra à Penn National Gaming d’offrir un certain nombre de paris promotionnels uniques. Ceux-ci incluent des paris sans risque, une assurance parlay et une gamme d’options de pari liées aux prochains Playoffs NBA et Indianapolis 500.

Et concernant le segment des jeux en personne, la société contrôle des propriétés comprenant environ 50 000 machines de jeux, 1 300 jeux de table et 8 800 chambres d’hôtel.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons affirmer en toute sécurité que Penn National Gaming est une entreprise omnicanal.

La société a même créé une équipe de développement de contenu interne, appelée Penn Game Studios. Le but de cette équipe est de créer du contenu exclusif iCasino pour ses clients.

Suivi des revenus et du bilan

Jusqu’à présent, nous avons appris que Penn National Gaming a une présence en ligne étendue, y compris sa participation Barstool Sports.

Nous avons également couvert les avoirs de jeux en personne de la société, ainsi que les efforts de Penn National Gaming pour produire du contenu de jeu exclusif.

Mais, est-ce que tout cela se traduit par de solides revenus ? Heureusement, la réponse est définitivement oui. Les données prouvent ce point. Pour le premier trimestre 2021, Penn National Gaming a généré un chiffre d’affaires énorme de 1,2749 milliard de dollars. De plus, la société a déclaré un EBITDAR ajusté (EBITDA moins loyer et frais de restructuration) de 447 millions de dollars.

L’image ne fait que s’éclaircir lorsque nous découvrons que Penn National Gaming a enregistré 91 millions de dollars de revenu net trimestriel. Cela signifie une augmentation de 78% par rapport au premier trimestre de 2019.

Et pour les personnes préoccupées par le bilan, Penn National Gaming est dans une situation financière solide. Plus précisément, la société a déclaré avoir 2,062 milliards de dollars en espèces et quasi-espèces à la fin du premier trimestre.

De plus, la société a réduit sa dette nette traditionnelle de 2,103 milliards de dollars à la fin du premier trimestre de 2019 à seulement 353 millions de dollars à la fin du premier trimestre de 2021.

Les plats à emporter

Il est possible que l’action PENN ait perdu une partie de sa valeur simplement comme un retracement naturel de ses gains sur plusieurs mois.

Ainsi, l’action est disponible à un prix réduit – et ce n’est pas une mauvaise chose pour quiconque cherche à investir dans un leader du marché du jeu omnicanal.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

