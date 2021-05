Penna Cement IPO bientôt, dépose DRHP auprès de SEBI pour un problème public de 1550 crores Rs

Penna Cement exploite des installations de fabrication intégrées et des unités de broyage à travers l’Andhra Pradesh, le Telangana et le Maharashtra avec une capacité totale de 10 MMTPA

Le producteur de ciment Penna Cement a déposé son projet de prospectus de hareng rouge auprès du Securities and Exchange Board of India pour une introduction en bourse d’une valeur de 1 550 crore de roupies. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 1 300 crore et une offre de vente par les promoteurs, PR Cement Holdings Ltd, jusqu’à Rs 2 500 crore. La société a prévu d’utiliser le produit net pour le remboursement de Rs 550 crore de certains emprunts utilisés par la société, finançant les dépenses d’investissement de Rs 105 crore pour son projet Krishnapatnam line II (KP Line II), Rs 80 crore vers la mise à niveau de son brut broyage et cimenterie à Talaricheruvu, Rs 110 crore pour la mise en place d’une usine de récupération de chaleur résiduelle à Tandur, et Rs 130 crore pour la mise en place de Talaricheruvu WHR.

Points clés à savoir sur l’introduction en bourse de Penna Cement

– Les pairs du secteur coté du ciment Penna comprennent UltraTech Cement, Shree Cement, Ambuja Cements, ACC Ltd, Dalmia Bharat, The Ramco Cements, India Cements, Birla Corporation, JK Cement, JK Lakshmi Cement, Orient Cement et Sagar Cement.

– Le ratio P / E le plus élevé de l’industrie (Dalmia Bharat) est de 130,30, et le ratio P / E le plus bas de l’industrie (Birla Corporation) est de 14x, par conséquent, le ratio P / E moyen est de 41,30x.

– Les coordinateurs mondiaux et responsables de la gestion des livres sur le sujet incluent Edelweiss Financial Services, Axis Capital, ICICI Securities, JM Financial et YES Securities. Le registraire de Penna Cement est KFin technologies Private Ltd.

– À la fin du 31 mars 2021, les revenus d’exploitation de Penna Cement s’élevaient à Rs 2 476,4 crore. La société a affiché un bénéfice net de Rs 152,1 crore au cours de l’exercice. Les produits de ciment de la société comprennent le ciment Portland ordinaire, le ciment Portland pouzzolane et le ciment Portland laitier.

– Bien que la pandémie COVID-19 en cours ait considérablement affecté l’économie mondiale, Penna Cement a déclaré qu’elle n’avait pas été significativement touchée par la pandémie COVID-19 et que, par conséquent, ses revenus d’exploitation ont augmenté de 14,25% par rapport à 2167 crores de Rs au cours de l’exercice 2020 à Rs 2476 crore au cours de l’exercice 2021.

– Penna Cement exploite des installations de fabrication intégrées et des unités de broyage dans l’Andhra Pradesh, le Telangana et le Maharashtra avec une capacité totale de 10 MMTPA à compter de mars 2021, et la capacité devrait atteindre 16,5 MMTPA d’ici FY24.

