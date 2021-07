in

Un sénateur de l’État républicain de Pennsylvanie a annoncé son intention d’entreprendre un « audit médico-légal » de style Arizona des élections de 2020, malgré le fait que plusieurs poursuites et plusieurs audits ont déjà confirmé le président Joe Biden confortable victoire de 80 555 voix dans l’État de Keystone.

Après l’état Sen. Doug Matriano (R) a envoyé des lettres à plusieurs comtés demandant de larges catégories d’informations, procureur général de Pennsylvanie Josh Shapiro (D) – qui a réussi à repousser plusieurs poursuites post-électorales de l’ancien président celui de Donald Trump alliés – ont dénoncé l’effort comme une « imposture », une « expédition de pêche partisane » et un gaspillage de l’argent des contribuables.

“Bien que deux audits juridiques aient déjà été achevés en Pennsylvanie, le sénateur Mastriano demande maintenant une liste blanche d’informations confidentielles et privilégiées de trois comtés de Pennsylvanie dans le cadre d’efforts continus pour rendre hommage à l’ancien président Trump et répandre davantage la désinformation sur nos élections”, a écrit Shapiro. dans un rapport.

L’« audit » proposé par Mastriano semble s’inspirer de son homologue en Arizona, où une entreprise connue sous le nom de Cyber ​​Ninjas aurait inspecté les bulletins de vote pour les fibres de bambou au service d’une théorie du complot selon laquelle des votes frauduleux créés en Asie se sont retrouvés dans l’État du Grand Canyon en novembre. . Secrétaire d’État de l’Arizona Katie Hobbs (D) s’est battue devant les tribunaux pour obtenir des observateurs électoraux fournissant un minimum de transparence pour l’effort, ce qui l’a amenée à écrire une lettre détaillant ce que son bureau a signalé comme des irrégularités.

Hobbs a noté que la recherche de filigranes sous lumière ultraviolette, la mesure de l’épaisseur des bulletins de vote et l’inspection des bulletins de vote au microscope sont des mesures à la fois irrégulières et inutiles.

“Bien que les théoriciens du complot encouragent sans aucun doute ces types d’inspections – et fournissent peut-être un soutien financier en raison de leur utilisation – ils ne font que marginaliser davantage le professionnalisme et l’intention de cet” audit “”, a-t-elle écrit le 5 mai.

Tenant compte des leçons de l’Arizona, le procureur général de Pennsylvanie a conseillé à l’un des comtés que Mastriano avait demandé à participer au soi-disant « audit médico-légal » de refuser cette invitation.

“Ces comtés devraient refuser de participer à cette expédition de pêche partisane”, a écrit Shapiro. «Cet ‘audit’ pourrait risquer de décertifier les machines à voter des comtés, ce qui coûterait des millions de dollars aux contribuables du comté. À l’heure actuelle, ces informations sont demandées volontairement, mais si des citations à comparaître sont émises, vous pouvez vous attendre à ce que notre bureau fasse tout pour protéger le Commonwealth, ses électeurs et les élections libres et équitables qui se sont tenues en Pennsylvanie.

L’avertissement du procureur général concernant les dépenses des contribuables n’est pas simplement théorique. Le comté de Maricopa en Arizona a dû remplacer ses machines à voter après que le Sénat de l’État les a placées sous le contrôle de Cyber ​​Ninjas et d’autres non certifiés pour les gérer.

« Avec l’équipement de sauvegarde et les autres équipements de tabulation certifiés non cités à comparaître, le conseil de surveillance, le service des élections et le bureau du registraire travaillent avec notre fournisseur actuel pour remplacer l’équipement cité à comparaître afin que nous puissions servir les électeurs pour les élections de novembre 2021 » a écrit le comté dans un communiqué le 28 juin.

Après que Mastriano a annoncé l’enquête sur son site Web, les démocrates de l’État ont demandé aux dirigeants du caucus du GOP de Pennsylvanie de mettre immédiatement fin à « la farce politique malavisée », a rapporté le Pittsburgh Post-Gazette.

« Mener un nouvel examen avec l’argent des contribuables de Pennsylvanie est une insulte à notre gestion de ces ressources », auraient écrit les sénateurs des États démocrates dans leur lettre.

[Photo by Jessica Kourkounis/Getty Images]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]