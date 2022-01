Penny dans ‘Blue Crush’ ‘Memba Her ?!

Acteur enfant né en Arizona Mika Boorem était à peine une adolescente lorsqu’elle a été choisie pour incarner la petite sœur tressée Penny Chadwick – qui accompagne sa grande sœur amoureuse de l’océan et ses amis surfeurs de North Shore – dans le chef-d’œuvre du film sur les vagues de 2002 « Blue Crush ».

La programmation du film de surf était remplie d’autres stars en déchirure, y compris Michelle Rodriguez en tant qu’amie encourageante et confidente, Eden, Lac Sanoë en tant que copain de déchiquetage de gnar et collègue de ménage, Lena … et bien sûr Kate Bosworth comme la parfaite sœur de surf 10, Anne Marie Chadwick.

Boorem a également décroché le rôle de Carol Gerber dans le Anthony Hopkins film « Hearts Of Atlantis » à la même époque.

Devinez à quoi elle ressemble maintenant dans la trentaine !