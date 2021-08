“Penny Dreadful” quitte Netflix dans quelques semaines

L’une des séries les plus appréciées de Showtime quittera Netflix en septembre. Lorsque le streamer a dévoilé sa liste complète de titres à venir en septembre 2021, Penny Dreadful, largement considérée comme l’une des meilleures séries originales de Showtime, figurait parmi les titres sortants. Les trois saisons, totalisant 27 épisodes, quitteront Netflix le jeudi 16 septembre. Vous pouvez voir la liste complète des titres existants en cliquant ici.

Bien qu’une raison de la sortie de l’émission n’ait pas été confirmée, What’s On Netflix suggère que cela se résume finalement à un accord de licence expirant. La troisième et dernière saison de la série d’horreur victorienne créée par John Logan est arrivée sur la plate-forme le 17 septembre 2016. L’émission devant quitter Netflix le 16 septembre, il semble que le streamer ait eu 5 ans accord lui permettant d’héberger exclusivement l’émission sur sa plateforme.

Penny Dreadful a été créée à l’origine sur Showtime en avril 2014. La série s’est déroulée en 1891 et a emprunté des personnages à de nombreux personnages d’horreur et surnaturels du domaine public. Cela comprenait Dorian Gray, Mina Harker, le comte Dracula, Victor Frankenstein, Henry Jekyll et plus encore. Il mettait en vedette Timothy Dalton, Eva Green, Josh Hartnett, Reeve Carney, Billie Piper et plus encore. La série a été acclamée par la critique et affiche actuellement une note de 91% de tomates fraîches parmi les critiques sur Rotten Tomatoes et une note d’approbation de 90% du public. Cependant, après trois saisons, Penny Dreadful a mis fin à sa course, choquant les fans lorsque la finale de la saison 3 s’est terminée avec les mots “The End” à l’écran. Logan a révélé plus tard qu’il avait réalisé au cours de la saison 2 que la série se terminerait avec la saison 3.

“C’est une émission sur Vanessa Ives et son combat contre la foi – comment une femme est aux prises avec Dieu et le diable. À mi-chemin de la deuxième saison, lorsque nous le tournions – il y a environ deux ans – j’ai réalisé où nous allions”, dit-il à Variety. “Une femme qui perd sa foi dans la deuxième saison, elle doit reprendre le chemin du retour. Qu’est-ce que cela prendrait? Pour moi, c’était une apothéose – elle trouverait enfin la paix avec Dieu. J’ai réalisé que c’était là que la série se dirigeait, et donc j’en ai parlé à Eva, puis j’en ai parlé à David.”

Bien que Penny Dreadful quitte Netflix, cela ne signifie pas nécessairement que l’émission ne sera pas disponible en streaming ailleurs. Bien qu’aucune nouvelle maison de streaming n’ait encore été annoncée, il est presque garanti que Penny Dreadful continuera à diffuser sur Showtime, bien qu’il ne soit pas clair sur quelle plate-forme de streaming il finira par se retrouver. Bien que Paramount + puisse être la valeur par défaut, Amazon Prime Video semble également être un concurrent probable étant donné qu’Amazon détient les droits de la série suivante Penny Dreadful: City of Angels. Restez à l’écoute de PopCulture pour les dernières nouvelles en streaming!