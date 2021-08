Penny drop pour rendre le retrait NPS sûr mais coûteux

in

Les souscripteurs du compte NPS Tier-1 peuvent effectuer un retrait partiel jusqu’à 25 pour cent des cotisations versées par eux-mêmes.

Il existe deux types de comptes dans le cadre du National Pension System (NPS) – Tier-1 et Tier-2. Bien qu’il n’y ait aucune restriction sur le retrait des comptes NPS de niveau 2, il existe des restrictions sur les comptes de niveau 1.

Retrait lors de la sortie

Le retrait forfaitaire jusqu’à 60 pour cent du corpus de retraite est autorisé au moment de la retraite ou de l’âge de 60 ans et les 40 pour cent restants doivent être utilisés pour acheter un plan de rente auprès de toute compagnie d’assurance réglementée par l’IRDAI.

Cependant, en cas de retrait prématuré, un retrait forfaitaire de seulement 20 pour cent du corpus de retraite est autorisé, tandis que les 80 pour cent restants doivent être investis dans un plan de rente.

En cas de décès du souscripteur et dans le cas où la valeur du corpus de retraite est inférieure ou égale à Rs 5 lakh, un retrait forfaitaire de 100 pour cent est autorisé.

Retrait partiel

Les souscripteurs du compte NPS Tier-1 peuvent également effectuer un retrait partiel jusqu’à 25 pour cent des cotisations versées par eux-mêmes – à l’exclusion des cotisations patronales, le cas échéant – après 10 ans à compter de la date d’adhésion dans les cas normaux et après 3 ans à compter de la date d’adhérer dans certaines circonstances particulières.

Nouveau système de retraite : pouvez-vous continuer le NPS après la retraite ? Combien de pension auriez-vous?

Des retraits partiels peuvent être effectués pour des raisons telles que –

a) L’enseignement supérieur des enfants

b) Le mariage des enfants

c) Achat ou construction d’une maison d’habitation ou d’un appartement

d) Traitement de maladies spécifiées

Seuls un maximum de trois retraits partiels sont autorisés pendant toute la durée de l’abonnement NPS. L’intervalle entre deux retraits doit être d’au moins cinq ans, sauf en cas de maladies déterminées ou en cas de décès du souscripteur.

Lors de la demande de retrait, un abonné doit mentionner le pourcentage du retrait, l’objet du retrait (avec le prof) et les coordonnées bancaires (avec un justificatif).

Penny drop processus

Pour s’assurer que les détails corrects d’un compte bancaire actif sont fournis par les abonnés au moment des retraits, l’Agence centrale de tenue des dossiers (ARC) KFintech (KCRA) a adopté le processus de dépôt d’un centime. En vertu de cela, Re 1 est transféré sur le compte bancaire enregistré d’un abonné pour vérifier que la transaction est terminée avec succès.

«Dans le processus de dépôt d’un centime, le compte bancaire sera vérifié en effectuant la« transaction test »en déposant Re 1 dans le compte bancaire enregistré de l’abonné. KFintech CRA (KCRA) vérifiera si les coordonnées bancaires fournies par l’abonné NPS sont actives et valides et si le nom du compte bancaire est le même que dans PRAN. Une fois que l’utilisateur saisit la demande de retrait, KCRA vérifiera les détails instantanément. En cas de succès, l’Utilisateur sera autorisé à compléter sa demande de retrait. Cependant, si la transaction de dépôt de centimes échoue ou s’il y a une incompatibilité dans le nom, l’utilisateur ne sera pas autorisé à capturer la demande de retrait. L’abonné doit fournir les coordonnées bancaires correctes pour soumettre sa demande de retrait », a déclaré Sreekanth Nadella, PDG de KFin Technologies.

Cependant, le penny drop rendra les retraits un peu chers car les abonnés doivent payer pour le processus.

« Penny drop est une transaction payante et les frais sont récupérés sur le compte NPS de l’abonné. KCRA est la première ARC à mettre en œuvre le processus de dépôt d’un centime dans le processus de retrait partiel et de mise à jour des coordonnées bancaires », a déclaré Nadella.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.