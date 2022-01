Penny et Metcalf mènent les Seahawks à 51-29 contre les Lions

Rashaad Penny s’est précipité pour un sommet en carrière de 170 verges et deux touchés, Russell Wilson a lancé trois de ses quatre passes de touché à DK Metcalf et les Seahawks de Seattle ont mis en déroute les Lions de Detroit 51-29 dimanche.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Seattle (6-10) a clôturé son calendrier à domicile avec sa performance offensive la plus impressionnante de la saison, soulevant des questions sur l’endroit où ces feux d’artifice ont été pendant la majeure partie de l’année décevante.

Penny a grondé pour 144 verges en première mi-temps, tandis que Wilson a lancé des passes de touché à Metcalf et Tyler Lockett alors que Seattle a pris une avance de 31-7 à la mi-temps.

Wilson a ajouté un troisième touché à Metcalf sur le troisième jeu de la deuxième mi-temps. Wilson a terminé 20 sur 29 pour 236 verges, tandis que Metcalf a réussi trois prises de touché, un sommet en carrière. Metcalf a attrapé 12 touchés cette saison, également un record en carrière.

C’était le cinquième match de 50 points de l’histoire de la franchise et le premier depuis 2012 lorsque Seattle a battu Buffalo 50-17 lors d’un match joué à Toronto.

Malgré les feux d’artifice offensifs, tout n’était pas bon pour Seattle. Lors du premier jeu offensif de Detroit, le secondeur des Seahawks Bobby Wagner s’est blessé au genou lorsqu’il a glissé et est tombé maladroitement en essayant de défendre une passe d’écran pour Jamaal Williams. Il a finalement marché jusqu’à la ligne de touche, puis dans les vestiaires, mais n’est jamais revenu sur la touche.

Le receveur des Seahawks de Seattle, DK Metcalf, à droite, réussit un touché devant le demi de coin des Lions de Detroit Ifetu Melifonwu, à gauche, lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 2 janvier 2022, à Seattle. (Photo AP/John Froschauer)

L’avenir de Wagner, Wilson et de l’entraîneur Pete Carroll a tous été débattu avec Seattle sur le point de terminer sa pire saison depuis 2009, laissant le match de dimanche comme potentiellement le dernier à domicile pour l’un des trios qui ont aidé les Seahawks à remporter leur seul titre du Super Bowl. .

Amon-Ra St. Brown a couru pour un touché et en a attrapé un autre pour les Lions (2-13-1), qui ont réalisé une performance médiocre après plusieurs matchs de compétition. Trois des quatre défaites précédentes des Lions avaient été de quatre points ou moins.

Tim Boyle a effectué son deuxième départ consécutif pour Detroit avec Jared Goff absent en raison d’une blessure au genou et a terminé 22 sur 37 pour 262 verges et trois interceptions en deuxième demie. Il a eu le point culminant de lancer une passe de touché de 6 verges au plaqueur gauche Taylor Decker au troisième quart pour ramener Detroit à 38-22.

St. Brown a terminé avec huit attrapés pour 111 verges.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

LA GRANDE MOITIÉ DE PENNY

Penny a dépassé son précédent record en carrière de 137 verges en première mi-temps. C’était le plus grand nombre de verges au sol par un joueur des Seahawks dans la première moitié d’un match et le plus en une demie depuis que Shaun Alexander avait amassé 192 verges dans la seconde moitié d’un match de 2001 contre les Raiders.

Penny a également eu le deuxième plus grand nombre de verges au sol de tous les joueurs en une demie cette saison, derrière les 153 verges de Dalvin Cook en première demie contre Pittsburgh.

RECORDS DE RECRUES

St. Brown a rejoint Leonard Thompson en 1981 en tant que seuls receveurs larges des Lions à avoir marqué un touché en se précipitant et en recevant dans le même match. Le dernier receveur large des Lions à se précipiter pour un touché était Calvin Johnson en 2007.

St. Brown est également devenu la première recrue de Detroit à avoir touché des touchés en trois matchs consécutifs depuis Dave Middleton en 1955.

PRÉOCCUPATION DE L’ARBITRE

L’arbitre Tony Corrente a été aidé hors du terrain par des entraîneurs sportifs après être tombé à un genou sur le terrain à la suite d’un jeu à mi-chemin du troisième quart.

Le personnel médical s’est immédiatement précipité des deux côtés et Corrente a finalement quitté le terrain et s’est dirigé vers le vestiaire des Seahawks avec un entraîneur de Seattle tenant son bras. Corrente est revenu au début du quatrième quart-temps.

SUIVANT

Lions : accueillent Green Bay lors de la finale de la saison dimanche prochain.

Seahawks : Clôturez la saison dimanche prochain en Arizona.