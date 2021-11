Penny Hardaway affirme hardiment qu’il est l’un des meilleurs joueurs à jouer aux cerceaux

Lorsque l’entraîneur-chef des Memphis Tigers Penny Hardaway pense à sa carrière professionnelle en tant que joueur, il a de bons souvenirs à méditer.

Hardaway, qui a joué quinze saisons en NBA, a été quatre fois All-Star et a remporté trois sélections All-NBA. Après une solide carrière universitaire à l’Université de Memphis, pour le Magic d’Orlando, lui et Shaquille O’Neal ont composé l’un des meilleurs duos de gardes de la ligue.

Au cours de cette période, il a également aidé l’équipe américaine à remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1996.

Je me suis assis avec Penny Hardaway à Memphis et lui ai posé des questions sur certains des récits injustes qui existent à son sujet. ne pas être considéré comme l’un des plus grands est un gros problème. il m’a dit: « Je suis l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au jeu. » pic.twitter.com/ikxmvheNWJ – Ashley Nicole Moss (@AshNicoleMoss) 9 novembre 2021

Lors d’une récente interview avec Ashley Nicole Smith de Sports Illustrated, Hardaway a fait des commentaires intéressants sur son propre succès :

« Je me suis blessé. Mais j’ai suffisamment montré dans le jeu pour savoir que je suis l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au jeu… Quand vous connaissez le jeu et que vous êtes le meneur de votre équipe, vous êtes une extension de l’entraîneur.

Hardaway était l’un des meilleurs gardiens du jeu quand il était à son apogée. Debout à 6 pieds 7 pouces, sa capacité à réussir avec le ballon dans ses mains tout en faisant des jeux pour les autres était incroyablement unique.

Au cours des six premières années de leur carrière professionnelle, il est l’un des six joueurs à avoir en moyenne au moins 15,0 points, 4,0 rebonds, 6,0 passes décisives et 1,7 interceptions par match tout en tirant au moins 28,0% sur 3 points. Selon Basketball-Reference, les cinq autres sont Michael Jordan, Dwyane Wade, LeBron James, Chris Paul et Stephen Curry.

Cependant, des blessures au genou ont eu un impact sur le reste de sa carrière de joueur. Après deux interventions chirurgicales en 2000-01, il n’a récolté en moyenne plus de dix points par match qu’une seule fois au cours de ses six saisons restantes, qu’il a passées avec les Phoenix Suns, les New York Knicks et le Miami Heat.

Il est difficile de faire valoir qu’il est l’un des plus grands à le faire, mais lorsqu’il était au sommet de ses pouvoirs, son explosivité et sa vision de la cour ont fait de lui une étoile brillante dans le jeu.

En tant qu’entraîneur, avant cette saison, Hardaway a recruté deux des meilleurs étudiants de première année du basket-ball universitaire – Emoni Bates et Jalen Duren – dans son programme. Memphis cherche à améliorer son record de 20-8 en 2020-21 et à se qualifier pour le Final Four en 2021-22.

