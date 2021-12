Penny Hardaway de Memphis suggère un changement de composition à venir après la dernière défaite, promet d’être « complète un ——« 

L’entraîneur de basket-ball masculin de Memphis, Penny Hardaway, était vraiment mécontent de son équipe après la défaite 67-63 des Tigers contre Ole Miss samedi.

Memphis est entré dans le jeu en tant qu’équipe n ° 18 du pays. L’équipe a retourné le ballon deux fois dans les dernières secondes et a obtenu 20 points au total. Les revirements et le pourcentage de tirs sur le terrain ont contribué à la perte. Les Tigres ont tiré 38% du terrain et 18% de la ligne des trois points.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’attaquant de Memphis Emoni Bates cherche une place devant le gardien du Mississippi Jarkel Joiner à Oxford, Mississippi, le samedi 4 décembre 2021. (AP Photo/Thomas Graning)

Memphis a commencé la saison 5-3, mais les défaites sont survenues contre des équipes qu’ils devaient battre.

Hardaway a critiqué certains vétérans de l’équipe pour ne pas avoir fait plus pour aider.

« Nous avons tellement de négativité dans nos vestiaires avec des vétérans jaloux », a-t-il déclaré à .. « Tout le monde essaie d’accéder à la NBA à partir du classement que nous avions, mais personne n’est prêt à sacrifier des minutes, des touches, quoi que ce soit. Cela a été misérable. Vous pouvez imaginer ce que pense un jeune de 17 ans alors qu’il essaie de le comprendre. «

Hardaway a suggéré d’apporter des modifications majeures à la formation de départ.

L’attaquant de Memphis Emoni Bates tire devant l’attaquant du Mississippi Robert Allen et le garde Matthew Murrell à Oxford, Mississippi, le samedi 4 décembre 2021. (AP Photo/Thomas Graning)

LE JOINEUR MARQUE 20, LE MISSISSIPPI BAT LE NO. 18 MEMPHIS 67-63

« Je vais devoir être un complet —– à partir de maintenant et ne jouer que les joueurs qui s’en soucient », a-t-il déclaré au média. « Il y a un groupe de personnes dans cette équipe qui si je les affrontais, je sens vraiment dans mon cœur que nous pourrions être invaincus ou n’avoir qu’une seule défaite. La principale raison pour laquelle nous avons ces défaites est que les vétérans ne veulent pas prendre les jeunes. sous leurs ailes. Ils veulent que ce soit pour eux. Alors quand l’adversité frappe, ils s’enfuient. Je vous garantis que nous allons commencer à gagner parce que vous allez voir des gars qui s’en soucient et qui mettront en œuvre le plan de match. Ils pourraient faire erreurs, mais il n’y aura pas de problèmes de caractère. »

Les choses ne deviennent pas plus faciles pour les Tigres.

L’équipe affrontera Murray State le 10 décembre et l’Alabama le 14 décembre avec le match de l’American Athletic Conference juste au coin de la rue.

L’entraîneur-chef de Memphis, Penny Hardaway, réagit au cours de la première mi-temps contre le Mississippi à Oxford le samedi 4 décembre 2021. (AP Photo/Thomas Graning)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous allons affronter les joueurs qui se soucient de cette équipe, de ce programme, de cette ville », a déclaré Hardaway aux journalistes après le match. « C’est un bras de fer dans les vestiaires pour savoir qui est l’homme et ce n’est pas comme ça que c’est censé être. Je n’ai pas joué contre les joueurs qui s’en soucient assez et c’est à moi de jouer. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.