Penny Jackson Ragsdale, l’épouse de la légende de la musique country Ray Stevens, est décédée vendredi soir après une bataille contre le cancer. Elle avait 78 ans. Sa mort est survenue après que Stevens, 82 ans, a annulé son spectacle du réveillon du Nouvel An dans sa salle d’exposition CabaRay à Nashville pour être à ses côtés.

Ragsdale est décédé vendredi au domicile du couple à Nashville, rapporte Country Music Television. Elle laisse dans le deuil Stevens, leurs filles Timi et Suzi, quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Ragsdale et Stevens ont été mariés pendant plus de 60 ans. Stevens a gardé sa vie personnelle à l’abri des projecteurs, mais Ragsdale l’a rejoint pour sa cérémonie d’intronisation au Country Music Hall of Fame en 2019.

Le 29 septembre, l’équipe de Stevens a annoncé que le chanteur ne se produirait pas le soir du Nouvel An à CabaRay après que la maladie de Ragsdale ait rapidement progressé. « C’est avec une grande tristesse et le cœur lourd que nous vous informons que la femme de Ray, Penny, a eu une maladie prolongée et a soudainement et rapidement progressé vers la fin de sa vie, et Ray est dévasté », indique le communiqué. « Son seul objectif en ce moment est elle. Malheureusement, Ray ne pourra pas présenter le spectacle du réveillon du Nouvel An prévu au CabaRay, il a été annulé. Nous sommes incroyablement désolés pour la gêne occasionnée et espérons que vous comprendrez tous. Veuillez envoyer vos pensées et des prières à Ray et à sa famille pendant cette période difficile. »

Les fans de Stevens ont envoyé leurs pensées et leurs prières à sa famille. « Je suis désolé d’apprendre cette triste nouvelle. Des prières pour tous dans l’espoir que leurs merveilleux souvenirs donneront à leur cœur paix et réconfort », a écrit un fan sur Facebook. « Pensées et prières pour Penny, Ray, la famille et les amis proches. Je leur souhaite la paix en cette période troublante », a écrit un autre.

Stevens est membre du Country Music Hall of Fame, du Georgia Music Hall of Fame et du Nashville Songwriters Hall of Fame. Il a remporté le Grammy Award du meilleur chanteur masculin contemporain en 1971 pour « Everything Is Beautiful » et le Grammy du meilleur arrangement pour chanteur(s) d’accompagnement en 1976 pour « Misty ». Les autres chansons à succès de Stevens incluent « Gitarzan », « Along Came Jones », « Sunday Mornin’ Comin’ Down », « Indian Love Call », « Pills vertes et violettes polyinsaturées à dissolution rapide à action rapide et au goût agréable de Jeremiah Peabody » et « Est-ce que Jésus porterait une Rolex. »

« C’est, sans aucun doute, le plus grand honneur que quiconque puisse recevoir, non seulement à Nashville mais partout dans le monde, le plus grand honneur du monde de la musique », a déclaré Stevens après l’annonce de son intronisation au County Music Hall of Fame. « C’est presque trop à accepter, pour être reconnu comme digne de rejoindre ce groupe de personnes qui sont déjà membres du Hall of Fame, que j’admire depuis de nombreuses années. »