Penny Mordaunt fait exploser la Chambre des lords «déconnectée» des appels à une réforme «vigoureuse» | Politique | Nouvelles

La députée conservatrice a fustigé le cercle parlementaire non élu et a appelé à une refonte pour remplacer ses membres par une chambre haute plus démocratique dans son nouveau livre. Mme Mordaunt, une des leaders du Brexiteer, estime qu’une réforme constitutionnelle de la chambre haute serait plus égalitaire.

Selon des extraits de son nouveau livre, Greater: Britain After The Storm, vu par le Sunday Times, elle a décrit la Chambre des lords comme: «déconnectée de la démocratie moderne telle qu’elle est possible.»

Elle a en outre qualifié le cercle non élu de «relique» et de «mausolée» qui doivent être mis à jour.

Elle souligne: «Quel type de démocratie permet à la majorité de ses parlementaires d’être nommés plutôt qu’élus?»

Mme Mordaunt, qui a précédemment occupé deux rôles de secrétaire d’État et travaille actuellement en tant que Paymaster General au Cabinet, a écrit dans son livre que les Britanniques avaient «beaucoup de raisons d’être fiers», mais a déclaré que certaines choses pourraient être «modernisées et repensées».

Les commentaires de Mme Mordaunt dans son livre font suite à des remarques similaires de Lord McFall, le nouveau Lord Speaker, qui a appelé à une réduction «vigoureuse» du nombre de pairs à la Chambre des lords.

Lord McFall a également réclamé une rencontre «en personne» avec le premier ministre pour discuter de la refonte parlementaire.

Début mai, le Lord Speaker a déclaré que la Chambre des lords devrait chercher à se réduire à la taille de la Chambre des communes, en supprimant environ 150 pairs pour égaler les 650 députés de la chambre basse.

Mme Mordaunt et son co-auteur, Chris Lewis, affirment dans le livre que si certains pairs peuvent encore être nommés, la majorité des législateurs devraient être élus.

Ils suggèrent en outre que les chambres supérieure et inférieure sont des «anachronismes».

Le livre défend la fière histoire de la Grande-Bretagne et explique comment le Brexit peut rendre le pays encore plus grand.

Mme Mordaunt a écrit: «Si la Grande-Bretagne n’était jamais arrivée, le monde serait moins compatissant, moins riche, moins prospère, moins drôle, moins connecté, moins international, moins égal, moins excentrique, moins organisé, moins démocratique, moins cohérent, moins traditionnel. , moins divertissant, moins inspirant et, en toute honnêteté, moins pompeux, moins étouffant et moins nostalgique.

Le Brexiteer a ajouté que la mise en œuvre du Brexit avait restauré la confiance du public dans la démocratie.

Le livre de Mme Mordaunt a été soutenu par Boris Johnson et d’autres personnalités publiques de premier plan telles que Bill Gates et l’ancien Premier ministre, Tony Blair.