Pennywise du film ‘Ça’ apparaît dans les égouts du Mexique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le mois d’octobre est lié aux costumes, aux fêtes d’Halloween et aux décorations terrifiantes dans les maisons, et plus vous avez de créativité, plus vous touchez de personnes, au point de devenir viral.

Tel est le cas d’un inconnu jusqu’à présent, qui, à partir du film « Ça » de Stephen King, a recréé l’une des scènes les plus horribles du film, dans l’une des rues de la municipalité de Guadalupe, à Nuevo León.

C’est ainsi que tout à coup dans le centre guadeloupéen, dans les rues d’Hidalgo et de Saragosse, il y eut un ballon rouge qui attira l’attention, et, en contrebas, à l’intérieur d’un égout, Pennywise, « Le Clown Dansant », apparut, effrayant plus d’un passant. à travers l’endroit.

Les images prises par le journaliste Israel Santacruz sont déjà devenues virales sur les réseaux sociaux, alors qu’ils recherchent qui a fait la blague qui a fait peur à plus d’un « guadeloupéen ».

Informations du millénaire