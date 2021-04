“ Pensée extraterrestre: comment donner vie à vos idées révolutionnaires ” (critique de livre): sortir de la boîte

Bertrand Piccard a créé un engin à énergie solaire capable de voler autour du monde sans carburant (photo AP)

Les noms de Billy Fisher et Teresa Hodge ne signifieront pas grand-chose pour le lecteur lorsque ce livre Alien Thinking sera repris, mais sera constamment appelé une sorte de modèle de rôle que les auteurs ont présenté pour expliquer le concept de la pensée extraterrestre. Bref, les auteurs montrent qu’il n’y a pas de limites à l’imagination et que nous pouvons accomplir beaucoup si nous le voulons. Pour cela, nous devons penser différemment. Cela vaut pour les entrepreneurs, les scientifiques, les médecins ou les artistes et donc même les entreprises.

Alien Thinking de Bouquet, Barsoux and Wade est un livre très intéressant qui s’adresse davantage aux particuliers, qui, lorsqu’il est appliqué au niveau macro, se traduira par une action positive dans les entreprises. Comme le suggère le mot ALIEN, cela a quelque chose à voir avec une pensée originale. Cela fonctionne mieux si vous n’êtes pas directement dans l’entreprise mais que vous êtes capable de conceptualiser, de tenter votre chance et de livrer le produit ou le service final. Si l’on est déjà plongé dans un travail spécifique, il est moins probable qu’une telle réflexion vienne naturellement à mesure que nous entrons dans une façon de penser routinière et, par conséquent, des efforts doivent être consentis. C’est plus facile à dire et à faire car sinon toutes les entreprises et les individus seraient des réussites.

Alors que ALIEN signifie quelque chose de l’extérieur et ne fait pas partie de notre système, les auteurs utilisent cet acronyme pour désigner les cinq caractéristiques qui entrent dans la pensée extraterrestre. Ce sont l’attention, la lévitation, l’imagination, l’expérimentation et la navigation. Ces mots sont assez explicites. Mettons ces pensées ensemble. Nous devons être attentifs et considérer le problème comme un étranger, puis décider de l’action. Il est important de revoir les choses et cela peut aussi être fait par nous dans notre travail de routine si nous le voulons vraiment. Tout en décidant de la solution, nous devons être prêts à avancer et à reculer, à comprendre la situation et à voir ce qui fonctionne. C’est la lévitation et ici ils donnent l’exemple de Bertrand Piccard qui a dû balancer ses pensées dans toutes les directions pour créer une montgolfière qui pourrait voler autour du globe sans utiliser de carburant et a eu l’idée de l’impulsion solaire qui était un engin à énergie solaire capable de vol perpétuel.

Troisièmement, il faut faire preuve d’imagination, ce qui ne vient pas très facilement car cela dépend de la situation et la réponse sera variée. Ensuite, nous devons être prêts à expérimenter de nouvelles façons de faire les choses et, enfin, nous devons naviguer dans le système pour nous assurer que vous faites ce que vous avez à faire. Il s’agit de gérer l’environnement extérieur et de s’adapter aux forces qui peuvent faire ou défaire la solution.

Penchons-nous sur Billy Fisher qui est un médecin envoyé par l’OMS en Guinée pour soigner des patients Ebola qui mouraient de jour en jour avec peu d’espoir de survie. Les patients ne voulaient pas aller à l’hôpital parce qu’ils savaient que la mort les attendait. L’hôpital n’avait pas de climatisation, un équipement limité et les médecins vêtus de vêtements de protection ne pouvaient parler que par téléphone qui ne fonctionnait pas. Le traitement conventionnel n’a pas aidé. Le Dr Fisher continue d’observer ce qui arrive aux patients alors qu’ils se dirigent vers la mort, puis a dessiné un modèle. La plupart d’entre eux avaient une diarrhée sévère qui entraînait une déshydratation combinée à des températures élevées et finalement à la mort. D’une manière simpliste, il a pensé différemment et a mis les patients sous solution saline avec antibiotique et le taux de mortalité a fortement baissé et les patients ont repris vie. C’était une réflexion et une expérimentation rapides qui ont fonctionné. Il n’a pas eu le temps de consulter les autorités et il a dû faire de son mieux et il a donc fallu invoquer l’imagination et l’expérimentation.

Teresa Hodge a été emprisonnée pour une infraction et, lorsqu’elle est sortie, a décidé de faire quelque chose pour les prisonniers qui ont été libérés mais ne savaient pas quoi faire. Pas vraiment technophile, elle s’est lancée dans la création d’un modèle qu’elle a présenté aux banquiers sur l’évaluation de ces personnes qui recherchaient désormais des prêts. Le score R3, qui est un outil d’évaluation des risques, a été conçu par elle et est largement utilisé aujourd’hui.

Le point soulevé par les auteurs est que nous devons faire preuve d’innovation dans notre réflexion et avoir le courage d’aller de l’avant avec nos pensées jusqu’à l’étape de la mise en œuvre. C’est la seule manière d’apporter des changements. Cela vaut pour les individus et aussi pour les entreprises. L’exemple de Narayana Peesapaty est donné où il abandonne son travail de chercheur et mêle ses réflexions sur le problème de l’eau pour l’agriculture en Inde. Les gens cultivent plus de riz qui utilise plus d’eau qui est donnée à bas prix en raison de la politique gouvernementale et abaisse donc le niveau de la nappe phréatique. Une solution consiste à encourager de nouvelles cultures. Cela comprend la culture de plus de millets qui utilisent moins d’eau. Il a son moment eureka dans un avion quand il mange son repas dans des assiettes jetables où l’idée d’utiliser des couverts comestibles le frappe et il est capable de développer des cuillères comestibles, etc. en millets.

Un mécanicien Jorge Odon visualise et propose enfin une alternative aux forceps utilisées par les obstétriciens pour extraire les bébés sans risque ni dommage. Il a inventé un appareil similaire à un décapant de liège qui pouvait libérer un bébé coincé dans le canal génital de la mère. Ces exemples sont assez étonnants et montrent que les gens peuvent accomplir beaucoup lorsqu’ils s’arrêtent pour réfléchir.

Le message de base des auteurs est que c’est quelque chose que nous pouvons tous faire si nous sommes prêts à faire des efforts pour commencer à penser différemment. Nous avons la capacité de penser extraterrestre, mais devons rechercher la même chose et l’utiliser pour devenir créatifs.

Madan Sabnavis est économiste en chef, CARE Ratings

Pensée extraterrestre: comment donner vie à vos idées révolutionnaires

Cyril Bouquet, Jean-Louis Barsoux et Michael Wade

Pingouin Random House

Pp 292, Rs 699

