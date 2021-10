Pensées de la ligne de munitions

Ammo Grrrll s’inspire d’un certain nombre de traditions religieuses dans FREE AT LAST, FREE AT LAST… Elle écrit :

Le patriarcat a pris un droit dans l’entrejambe récemment lorsque le courageux fou audacieux d’un gouverneur de Californie a fait une pause dans ses repas sans masque dans des restaurants chics pour signer un projet de loi qui exigeait que dans les magasins de plus de 500 employés, les allées de jouets pour enfants ne puissent PAS être séparés par des jouets traditionnels pour filles et garçons. Il était temps !

Pour ma part, je me réjouis de l’opportunité de chercher pendant des heures une voiture Matchbox qui aurait dû être bien en vue et qui est maintenant perdue dans le troupeau de Pretty Little Pony.

Si cela signifie que COVID Barbie – avec sa large gamme de jolis masques crochetés à la main, des seringues pour les rappels de vaccins auto-administrés quotidiennement, une petite photo encadrée d’Anthony Fauci dans sa Barbie Dream Home – est située juste à côté de GI Joe, (enfin, à au moins 6 pieds de distance…). Nous pouvons tous nous sentir bien dans notre peau. Et n’est-ce pas tout l’intérêt d’être en vie ?

Je crois que la Torah, le Nouveau Testament et même le Coran parlent en termes durs contre les Gender Reveal Parties, les vêtements de bébé roses et bleus et les allées de jouets avec des camions dans une section et des poupées princesse dans une autre. Torah : « En vérité, je vous le dis, les garçons aiment autant la collection American Girl que les LEGO, alors ne les séparez pas. »

Nouveau Testament : « Et Jésus dit, permettez aux petits enfants de venir à moi et qu’ils ne jouent pas avec un jouet qu’ils pourraient réellement aimer, ce qui ne conduira qu’à la paresse, mais faites-les tous – chacun des deux sexes – jouer. avec un jouet qu’ils détestent pour que vous, les parents de Kaden et Penelope, puissiez être considérés comme très audacieux et courageux et être invités aux meilleures fêtes.

Le Coran : « Le Jihad maintenant, le Jihad pour toujours, pour les garçons qui aimeraient un camion à benne basculante rempli de Cheerios ou les filles qui pourraient faire de petits cupcakes dans un four à cuisson facile. Quel genre de monstres sont-ils, de toute façon? Tout le monde sait que le Prophète (PSL) nous a assuré que les garçons et les filles, dans la mesure où de tels genres existent même, sont exactement les mêmes !

Ayant glané une grande partie de mes connaissances théologiques auprès de Joe Biden, lui de la célèbre allusion au « Palmiste », il y a une chance que certaines de ces citations soient fausses… (vous PENSEZ avec une marionnette Psaki, il sachez que c’est ça se prononce Psalmist…)

Oh, Seigneur, bientôt il n’y aura absolument plus rien à parodier. Ce n’est pas comme si nous n’avions pas déjà mené cette expérience. Et d’autres du même acabit. J’ai élevé mon petit garçon (maintenant près de 50 ans) au début des années 70 à San Francisco, quand il était considéré comme un péché épouvantable de lui acheter une arme-jouet. Nous connaissions des gens qui ne permettaient pas à leurs enfants d’avoir des pistolets-jouets et les enfants mâchaient leur bologne en forme de pistolets et les garçons végétaliens tiraient des carottes sur leurs amis (lorsqu’ils n’étaient pas trop fatigués pour soulever leur petit sans muscle bras en raison de leur régime sans protéines…).

Lors de la deuxième fête d’anniversaire de notre fils, des amis adultes bien intentionnés lui ont en fait donné un ensemble de vaisselle-jouets. Il jeta un coup d’œil perplexe au service à thé et mit la boîte de côté. Savez-vous ce qui s’est passé ensuite? La petite fille qui était une invitée à la fête (parce que tous nos autres amis à l’époque avaient des garçons) est venue et a commencé à mettre la vaisselle dans les poches de sa veste. « Ceci doit être pour moi », a déclaré Mary Kay. Douter de moi ? j’ai des photos !

Tout est devenu à peu près sans objet après que notre fils a eu 5 ans. C’est à ce moment-là que Star Wars est sorti. Chaque dent perdue, anniversaire, jour de l’arbre, Hanoucca, Noël ou Kwanzaa après cela, il n’a obtenu que des figurines d’action, des vaisseaux spatiaux, des étoiles de la mort et des centaines d’accessoires. Pour mon anniversaire, il M’a même offert un Ewok en peluche que j’ai encore aujourd’hui, comme la casquette de John Kerry. Après Star Wars, il y a eu Transformers puis les jeux vidéo et c’était ça pour les jouets. En espèces uniquement pendant 30 ans.

Il existe à coup sûr des jouets neutres en termes de genre – garçons et filles comme des vélos, des blocs, des livres et des instruments de musique, des puzzles, des ballons de football, des crayons de couleur et des LEGOS. Certaines filles aiment autant les camions et les dinosaures que les garçons. L’idée que nous, petites filles des années 50, étions entassées dans le coin des poupées et physiquement EMPÊCHÉES de jouer avec des « jouets pour garçons » n’est qu’un autre gros mensonge comme « Hands up ; ne tirez pas » ou « les femmes ne mentent jamais sur le sexe ». Beaucoup d’entre nous, les petites filles, n’étaient pas intéressées par les jouets pour garçons et ceux qui jouaient avec eux librement sans être humiliés.

En parlant de crayons, depuis que mon père possédait une pharmacie où les choses étaient aussi «gratuites» pour moi que pour les voleurs à l’étalage professionnels dépouillant les étagères CVS, j’avais toujours la grande boîte de 96 Crayola avec l’affûteur intégré. Le pauvre Max avait une mère encore plus économe que la mienne et il n’a jamais eu que la boîte à 8 couleurs ou, en de rares occasions, la boîte à 16 couleurs. À ce jour, il ne peut pas identifier la couleur « mauve », « pervenche » ou la couleur mortifiante « chair », maintenant tranquillement retirée. Triste.

Ma meilleure amie au lycée n’a jamais eu de poupée de sa vie. Elle a grimpé aux arbres et aimait les animaux et a grandi pour devenir vétérinaire. J’ai eu ma dernière poupée pour Noël quand j’avais 11 ans et j’ai pleuré secrètement pour m’endormir l’année suivante lorsque mes parents ont décidé que j’étais maintenant trop vieille pour les poupées. Votre kilométrage peut varier. J’ai pensé qu’il était important que notre fils se révèle être un bon papa et lui a donné une poupée bébé quand il avait 2 ou 3 ans. Il n’a jamais joué avec, même une minute. Il s’est toujours avéré être un très bon papa pour son beau-fils.

La plupart des petites filles de mon quartier étaient obsédées par les chevaux et possédaient de nombreuses figurines de chevaux de toutes les couleurs. C’était des décennies avant My Pretty Little Pony; Je pense qu’ils étaient Black Beauty et Trigger et autres. J’aimais les livres sur les chevaux, mais je n’avais aucun intérêt pour les figurines. J’ai découpé des poupées en papier dans le catalogue Sears et j’ai pensé que Barbie était une idiote égocentrique et folle de vêtements avec une taille de 14 pouces et une poitrine de 52 pouces.

Vache sacrée, Susan, qu’est-ce que tu dis là ? Qu’il aurait pu y avoir plus de différences AU SEIN des sexes qu’ENTRE eux ? Que les gens sont des individus et différents ? Non, sûrement pas. Tous les noirs, toutes les femmes, tous les homosexuels sont exactement pareils.

J’aimerais être là lorsque les décisions sont prises quant à savoir exactement QUELS jouets sont des jouets « garçons » et lesquels sont des jouets « filles ». Et qui sont neutres. Cela devrait être amusant. Juste au moment où vous pensez que notre classe dirigeante et la pire administration depuis au moins le roi Hérode ne peuvent pas imaginer quelque chose de plus stupide pour occuper leur temps, ils se lèvent comme un vote Biden du jour au lendemain sans surveillance compte pour l’occasion. Quel temps pour vivre. En attendant, chers lecteurs, quels étaient VOS jouets préférés dans votre enfance ? Discuter.

Et, par tous les moyens : Allons Brandon.