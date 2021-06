19/06/2021 à 19:43 CEST

Le Français Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), auteur de la “pole position” pour le Grand Prix d’Allemagne MotoGP, affirme que “penser à gagner est très optimiste”.

“J’ai encore beaucoup d’inconnues pour la course, même si j’ai fait des pas importants d’hier à ce matin, j’étais premier en FP4 mais je me suis retrouvé avec un nouveau pneu et J’espère que demain je pourrai faire un pas de plus, mais partir de la pole me donnera un certain avantage pour contrôler” explique Zarco.

“C’était une ‘pole’ remplie d’adrénaline parce que j’ai pu tirer le meilleur parti du pneu. Pas dans la première manche, mais dans la seconde. Ensuite, j’ai essayé de pousser un peu plus, mais j’allais trop raide dans tour cinq et ça s’est fermé pour moi par l’avant », se souvient le pilote français.

“Heureusement, ce n’était qu’une glissade sans conséquences et bien que la moto ait atteint la ‘clôture d’air’ et que de la fumée s’en échappe, J’avais besoin de temps pour me calmer parce que mon adrénaline était à travers le toit, mais c’était très bien car pour moi le Sachsenring est un circuit difficile et la Ducati n’a pas non plus les meilleures statistiques ici “, a expliqué Johann Zarco, qui a souhaité ” voir si on peut donner une surprise.

“Aujourd’hui je suis en pole car j’avais une bonne référence devant, mais pour moi, cela fait partie du jeu, tant qu’il n’y a pas d’accident et pour le moment ce n’est pas une pratique dangereuse », explique Zarco à propos de la situation vécue avec certains pilotes en attente sur la piste.

“Le MotoGP devient de plus en plus serré et c’est pourquoi il réserve des surprises et des changements, mais si vous faites la moindre erreur, vous vous en éloignez, c’est pourquoi je pense que le potentiel de la Ducati est également très élevé au Sachsenring », a déclaré le Français, qui a réalisé la première pole position d’une moto non Honda depuis qu’il l’a engagée. 2010 l’espagnol Jorge Lorenzo avec Yamaha.