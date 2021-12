12/06/2021 à 02:35 CET

Ricky Rubio a souligné ce dimanche que son but dans les Cleveland Cavaliers est appréciez votre rôle dans cette équipe et aujourd’hui sans penser à d’éventuels transferts ou projets futurs.

« Penser à l’endroit où je vais jouer l’année prochaine me fait sortir du présent, qui est de profiter de ce que je fais maintenant », a-t-il déclaré aux médias après la défaite des Cavaliers face aux Utah Jazz (108-109).

« Et ce n’est pas un cliché mais un style de vie. Nous pensons toujours à l’avenir, mais je joue dans une équipe qui semblait ne pas être dans les poules pour participer aux séries éliminatoires et nous avons maintenant un bilan positif de victoires et de défaites« , argument.

Devenir l’une des équipes les plus chaudes de la NBA, les Cavaliers ont caressé une rentrée héroïque dimanche mais sont tombés par les cheveux aux Jazz après quatre victoires consécutives.

Rubio a été crucial dans la récupération des Cavaliers au dernier trimestre et a brillé avec 15 points (6 sur 11 tirs), 4 rebonds, 2 passes décisives, une interception et un contre en 31 minutes hors du banc.

Ceux de Cleveland (13-11) ont une équipe pleine de jeunes talents, mais ils ont surpris en ce début de saison pour être une équipe très bien travaillée, compétitif et capable de gagner sur n’importe quel terrain.

Nouveau à Cleveland cette saison, Rubio a souligné que, dans des matchs comme aujourd’hui, les Cavaliers ont joué du très bon basket et « très beau à voir ».

L’Espagnol a déclaré qu’il avait été « autant de fois dans les rumeurs » du marché des transferts que, jusqu’à ce que quelque chose se passe vraiment, il n’y croit pas ou n’y consacre pas de temps.

Pourquoi ne pas en profiter et le moment venu, nous déciderons ?, s’est-il demandé.

Rubio était très satisfait de son rôle de « sixième homme avec beaucoup de poids » au sein des Cavaliers et pouvoir jouer le rôle de professeur de Darius Garland, qui a aujourd’hui ébloui avec 31 points et qu’il a eu une triple finale pour avoir donné la victoire à l’équipe locale.

« Chacun a son rôle et nous l’avons tous accepté. Le mien est un peu différent de ce à quoi j’étais habitué dans ma carrière NBA, mais Je suis très à l’aise et très heureux « il a noté avant de soutenir que Garland est All-Star.

D’autre part, la base a parlé de Marc Gasol, qui vient de débuter sa carrière dans le LEB Oro -deuxième division d’Espagne- en tant que joueur avec Girona Basket, l’équipe dont le pivot est aussi son président.

« Je suis très heureux de vous voir heureux en tant que personne (…) Voir un ami heureux, c’est ce que vous voulez »Il a souligné en soulignant l’importance que ce projet est basé sur la relation très affectueuse qui existe entre Gasol et la ville de Gérone.

Compliments de son ancien entraîneur

Rubio s’est retrouvé ce dimanche avec les Utah Jazz, l’équipe pour laquelle vous avez joué de 2017 à 2019, et son ancien entraîneur, Quin Snyder, n’ont épargné aucun compliment à l’Espagnol en tant que vétéran idéal pour guider une équipe montante.

« Avec Ricky, vous pouvez savoir comment il est en tant que personne simplement en voyant comment il joue », a déclaré l’entraîneur de Jazz avant le match.

« Particulièrement avec une jeune équipe et des gars talentueux qui s’améliorent et apprennent leurs compétences en leadership, Ricky est unique », a-t-il ajouté.

Snyder a affirmé que Rubio et Kevin Love, un autre vétéran éminent des Cavaliers, » ils sont fiers et apprécient pour donner des opportunités à ses coéquipiers. »

Après la réunion, Rubio a déclaré que a « un beau souvenir » de son séjour dans l’Utah, où il partageait un vestiaire avec des joueurs toujours là comme Donovan Mitchell ou Rudy Gobert.

« Avec cette équipe J’ai beaucoup de relations et j’ai beaucoup d’amis. Ils m’ont très bien traité et j’ai passé un très bon moment ces deux années que j’ai passées là-bas », a-t-il déclaré.