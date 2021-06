Penser à Lucifer et Dieu chantant ‘Les Mis’ ⋆ .

Lucifer est un spectacle que je dirais difficile à expliquer, mais je peux maintenant montrer à tous mes amis Lucifer Morningstar et Dieu chanter Les Misérables l’un contre l’autre et l’utiliser comme point de départ. L’épisode, intitulé “Bloody Celestial Karaoke Jam”, est la façon dont Dieu se rapporte à Lucifer. Il sait que son fils ange déchu adore chanter (ce que nous avons vu dans les saisons précédentes, y compris mon préféré : Lucifer Morningstar chantant « Creep » de Radiohead).

Alors, il supplie Lucifer de chanter un peu plus, et Lucifer lui dit non. Mais être Dieu a ses avantages, ce qui signifie qu’il peut faire chanter tous ceux qui entourent Lucifer (ainsi que Luci lui-même) leurs émotions, à la grande frustration de Lucifer.

Permettez-moi de planter un peu le décor avec cette chanson. “I Dreamed a Dream” est la ballade de Fantine dans Les Misérables et vient avant sa mort alors qu’elle chante sur la vie qu’elle aurait pu avoir, l’avenir qu’elle souhaitait pour elle-même et sa fille, Cosette, et “l’enfer” dans lequel sa vie était après avoir tout perdu. Dans le contexte de Lucifer, il s’agit davantage du bannissement littéral de Lucifer en enfer et de la haine qu’il nourrit pour Dieu à cause de cela.

Dennis Haysbert joue Dieu et, si vous êtes un fan de 24 comme je l’étais quand j’étais adolescent, vous savez qu’il est aussi le président des États-Unis David Palmer. Mais le voir comme Dieu et être cet être qui pardonne, même avec Lucifer racontant sa version des choses au cours des cinq dernières saisons, ce moment a frappé d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. Bien sûr, Lucifer est amusant et a ses moments où vous êtes ému de manière inattendue, mais je ne m’attendais pas à ressentir cela attaché à une histoire sur Dieu et Lucifer. Encore une fois, c’est ce qui rend ce spectacle si brillant. Il vous enfonce ses griffes et soudain vous pleurez sur la croissance émotionnelle du Diable.

Le truc, c’est que cela a failli ne pas arriver. Nous avons presque fait chanter Lucifer et Dieu “Father and Son” de Cat Stevens, un autre de mes préférés, alors j’aurais probablement encore pleuré. Mais Stevens a refusé à la série le droit d’utiliser la mélodie déchirante et, à la place, la star Tom Ellis a suggéré d’utiliser la ballade de Fantine des Misérables à sa place.

C’est un beau clin d’œil à leur relation et à la croissance que Luci a faite tout au long de la série. Quand Lucifer a commencé, penser à la façon dont il se sacrifierait volontairement et à son bien-être pour un humain semblerait être une chimère, et pourtant il a grandi dans son amour pour Chloé et son appréciation pour la Terre tout en possédant Lux. Il a travaillé sur lui-même avec Linda, et il y a tellement de choses sur Lucifer Morningstar qui ont changé pour le mieux, et cette performance de “I Dreamed a Dream” nous a donné un vrai aperçu de la profondeur de la douleur que Lucifer a à cause de son père.

J’ai hâte de voir la dernière saison de Lucifer, mais j’aimerais remercier les créatifs derrière cette glorieuse série de m’avoir donné ce rêve dont je ne savais pas que j’avais / besoin.

