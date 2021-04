Penser globalement la justice raciale ⋆ .

– de Foreign Policy In Focus

L’été dernier, les manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis après le meurtre de George Floyd ont fait écho dans le monde entier.

Évoquée par la visibilité mondiale du meurtre brutal sur vidéo, cette solidarité reflétait également la colère viscérale contre la violence policière dans une multitude d’autres pays – y compris des pays africains comme le Kenya, l’Afrique du Sud et le Nigéria.

Des millions de personnes dans le monde, et pas seulement aux États-Unis, ont assisté au procès du tueur de Floyd Derek Chauvin à Minneapolis. La célébration et le soulagement de la condamnation de Chauvin ne se feront pas sentir ici.

Les crises mondiales d’aujourd’hui – la violence policière, une pandémie mondiale, l’urgence climatique et bien d’autres – nécessitent une action où que nous vivons. Mais ils nécessitent également une collaboration mondiale à une échelle jamais vue auparavant.

Malgré la promesse de Biden de «reconstruire en mieux» après l’ère destructrice de Trump, le nouveau président semble toujours réticent à prendre ces obligations mondiales au sérieux.

Par exemple, l’administration Biden a agi de manière agressive pour déployer des vaccins ici aux États-Unis. Mais il a rejeté les appels mondiaux visant à renoncer aux droits de brevet sur les vaccins, à partager la technologie des vaccins et à exiger la transparence des sociétés pharmaceutiques sur leurs prix.

Le résultat est «l’apartheid vaccinal» à l’échelle mondiale. Début avril, 20 pour cent de la population d’Amérique du Nord avaient reçu au moins une dose d’un vaccin, contre moins de 1 pour cent en Afrique.

Les inégalités mondiales jouent sur tant de problèmes comme ceux-ci qu’il n’est pas exagéré de parler d’un «apartheid mondial» plus général.

Ce système mondial est structuré non seulement par race, mais aussi par classe, sexe et origine nationale. Il existe de nombreux niveaux de privilèges et de vulnérabilité. Mais des modèles similaires se répètent du niveau local au niveau mondial.

Les pays africains sont parmi les plus vulnérables. Et, bien que leur puissance diminue, les États-Unis sont toujours parmi les plus privilégiés – et résistants au changement. La politique américaine sur les questions mondiales ne changera pas fondamentalement sans une demande publique généralisée.

Pouvons-nous, en tant que citoyens américains, être inspirés à rejoindre les mouvements mondiaux pour la justice et à les considérer comme liés à l’action sur des questions urgentes dans le pays, plutôt que compétitifs?

Ce ne sera certainement pas facile. Mais mon expérience dit qu’une telle solidarité est possible. Nous pouvons apprendre du mouvement transnational contre l’apartheid sud-africain, lorsque le mouvement a remporté les sanctions américaines contre l’Afrique du Sud en raison du veto du président Ronald Reagan.

Il y a trente et un ans, le 16 avril 1990, j’étais assis au stade de Wembley de Londres avec 70 000 autres personnes pour célébrer la libération de Nelson Mandela. J’ai entendu un accent familier à proximité, et il s’est avéré que c’était plusieurs personnes de Pikesville, Maryland.

Je suis né et j’ai grandi dans la ville voisine de Baltimore. Pikesville était une banlieue majoritairement blanche de familles qui ont fui la ville en réponse aux efforts de déségrégation. Néanmoins, nous étions là, ensemble à Londres, célébrant le succès d’un mouvement de solidarité transnationale dirigé par des Sud-Africains noirs et bruns.

Les obstacles à la solidarité mondiale peuvent sembler insurmontables. Mais nous pouvons redéfinir le possible, soutient Varshini Prakash du Sunrise Movement, le mouvement de jeunesse qui a inscrit le Green New Deal à l’agenda politique aux États-Unis. «Dans vos demandes et votre vision», dit-elle, «ne dirigez pas avec ce qui est possible dans la réalité d’aujourd’hui mais avec ce qui est nécessaire.»

En 2021, unir nos forces pour la justice au-delà des frontières nationales n’est pas un choix. C’est une nécessité.

_______

À propos de l’auteur

Imani Countess est la fondatrice et directrice du projet de construction de ponts entre les États-Unis et l’Afrique.