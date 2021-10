Penser sans rien savoir : les racines de la division américaine

Au cours de mes premières années difficiles d’enseignement dans un collège communautaire dans les régions reculées de la Sierra Nevada, un collègue qui enseignait l’histoire américaine a obtenu une évaluation d’étudiant qui disait : « Je n’aime pas la classe de M. White. Il s’attarde trop sur le passé.

M. White et moi étions amis, et bien que j’étais un professeur d’anglais qui n’avait qu’une mineure en histoire, j’aimais partager des bières de fin de semaine avec mon ami et collègue, m’attardant souvent sur le passé ensemble. Il connaissait son affaire. Nous étions tous les deux des idéalistes, des jeunes gens avec une mission. M. White était l’un des premiers gars que j’ai rencontrés qui avait concentré une grande partie de ses études supérieures sur l’expérience des Noirs en Amérique. Dans mon domaine d’étude, j’avais moi aussi lu pas mal d’écrits écrits par des gens de couleur, dont beaucoup ne sont pas généralement connus, ou en grande partie oubliés. Lire sur des personnes qui n’étaient pas exactement de la même couleur que nous avions eu pour résultat un élargissement significatif de nos perspectives. Je n’ai aucun doute que cela a fait de nous deux de meilleurs professeurs, ne serait-ce que pour une autre raison que nous en étions venus à en savoir plus, une idée généralement considérée comme une chose souhaitable chez les professeurs. Ce que nous avons appris dans toutes nos lectures nous a souvent choqués ou surpris, nous faisant nous demander pourquoi tant de choses n’avaient pas été apprises au lycée.

Cela a donné vie à l’histoire et à la littérature d’une manière qu’elle ne fait pas si souvent, en particulier avec l’histoire aseptisée, censurée et sans vie que l’on trouve dans la plupart des manuels scolaires. Même lorsque les enseignants cherchent à enrichir le matériel de lecture avec des textes supplémentaires qui sont plus ancrés dans des faits au-delà des noms, des dates et des lieux, tout est plutôt aléatoire. Et c’est généralement ennuyeux, en partie grâce à des manuels soigneusement ennuyeux (choisis par un comité au Texas la dernière fois que j’ai vérifié). L’année scolaire se termine généralement bien avant même que les enseignants n’arrivent à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale. En conséquence, même de tels moments historiques formateurs sont négligés ou accélérés de la manière la plus superficielle. Trop souvent, les enseignants assiégés testent les élèves sur « les faits », les noms et la date susmentionnés. Une grande partie de ce qui est plus pertinent ou intéressant est perdu. Le résultat pratique est une nation dans laquelle la plupart des gens ne prennent jamais un livre après le lycée. Ils obtiennent leur diplôme, s’ils le font, sans les outils nécessaires pour transformer l’histoire abrégée, largement censurée et largement simplifiée de notre histoire et de notre système de gouvernement en quelque chose de plus pertinent à la façon dont la vie dans ce pays est devenue ce qu’elle est. maintenant. Une telle compréhension superficielle de notre histoire et de notre culture nous laisse mûrs pour le genre de division semée par des tenues comme Fox et des gens comme Trump.

Les riches et les puissants ont toujours compris qu’il vaut mieux que les travailleurs qui les rendent riches et puissants restent en grande partie ignorants. On a beaucoup écrit ces jours-ci sur le pouvoir des histoires, sur le « récit ». Nous vivons tous dans les contes que nous créons, ou que nous créons pour nous. Le pays est actuellement déchiré par deux récits très différents, deux versions de la « vérité » insaisissable. L’un de ces deux récits est concocté et servi quotidiennement par Fox « News » et un éventail d’autres points de vente. Ses fondements mettent en scène des hommes blancs héroïques et leurs femmes qui ont travaillé dur pour arracher un pays aux sauvages tout en amenant des Noirs ici par des capitalistes entreprenants comme une marchandise à acheter et à vendre. Les esclaves travaillaient alors au profit de propriétaires terriens tout aussi entreprenants, qui tous (à l’exception des esclaves) se sont levés, non pas sur la base du sang, de la sueur et des larmes de leurs « darkies », mais sur la base de leurs propres travail acharné et un sens aigu de la perspicacité. Ces nègres achetés légalement, d’un autre côté, travaillaient à peine assez pour gagner leur vie, étant racialement disposés à chanter, danser et flâner chaque fois qu’ils le pouvaient.

Sur la soi-disant «gauche», il existe une gamme un peu plus large de variations, un assortiment de récits construits à partir de morceaux préparés de manière largement aléatoire et aléatoire. Ces histoires sont rarement liées à l’histoire plus uniforme que les moins instruits ont été racontées, et aiment à raconter, une histoire dans laquelle les héros et les méchants changent de place. Jimmy Carter = MAUVAIS, Ronald Reagan : HÉROICALQUEMENT BON. Les riches : dignes. Pauvres : clairement pas. Comme les ouvriers se disaient les uns aux autres dans les usines où je travaillais : « Si vous êtes si malin, que faites-vous ici ?

Pratiquement aucun enfant diplômé du secondaire ne connaît quoi que ce soit à l’histoire du mouvement syndical. Rares sont ceux qui ont entendu parler de l’« armée bonus », ou de l’ampleur du changement qui n’a été apporté que par la lutte et les grandes souffrances des travailleurs. Faut-il s’étonner que le « bon sens » que les Américains aiment croire en quelque sorte intrinsèque aux Américains ne soit pas aussi courant qu’ils le pensent ?

Au milieu des années 80, j’ai écrit un article sur le peu de connaissances que les étudiants entrants semblaient connaître sur l’histoire, la géographie, l’éducation civique, l’art ou la littérature. J’ai été invité à être interviewé quelque part dans près d’une centaine d’émissions de radio d’un océan à l’autre et j’ai été surpris d’apprendre que certaines personnes, principalement à gauche, n’aimaient pas beaucoup ce qu’elles ont trop facilement (à mon avis, en tout cas) qualifié de « » apprentissage par cœur. » Pour eux, la pensée « critique » était beaucoup plus importante que la connaissance des choses. Les appelants de droite étaient également enclins à négliger les connaissances, un peu plus défensivement. Ils se réfugièrent en parlant du nombre de personnes qu’ils avaient rencontrées et qui n’avaient aucune idée des questions pratiques. Le sentiment que la connaissance était quelque chose dont nous n’avions plus besoin parce que nous pouvions simplement trouver ce que nous avions besoin de savoir sur Internet me dérangeait alors, et c’est toujours le cas. Le contrepoint que je proposais lorsque je faisais ces spectacles était « il faut savoir les choses pour y penser » pour former un récit cohérent. Une collègue enseignante m’avait écrit pour me dire que certains de ses élèves faisaient référence à la « guerre d’argent » dans leurs papiers à propos de cette vieille poussière ennuyeuse entre le Nord et le Sud. Difficile de penser clairement à ce sujet si vous pensez que près de trois quarts de million d’Américains sont morts au combat, non pas pour l’esclavage, mais pour l’argent. (Cependant, il est également vrai que notre guerre civile ici, comme la plupart des guerres, était fondamentalement une question d’argent.)

Bien que le pourcentage d’hommes et de femmes américains diplômés du secondaire ait plus que doublé au cours des 50 dernières années, tout le monde sait que les normes ont considérablement baissé au cours de ces mêmes années. L’accès à des domaines d’étude entiers a été supprimé et les exigences ont été modifiées à la baisse. Au cours de cette même période, les informations ont été marchandisées, les journaux prenant un énorme succès, le seul endroit où les nuances, les détails et les explications des faits peuvent être plus facilement trouvés.

Les lignes de fracture américaines qui s’élargissaient qui divisaient les Américains entre les médias de droite, les médias dominants et les médias « libéraux » s’élargissaient déjà, mais le gouffre s’est creusé avec l’abêtissement de l’éducation et l’éradication du journalisme de presse. Si vous en doutez, vérifiez par vous-même. Allez sur n’importe quel site Web comme ceux proposés par Marjorie Taylor Green, Lauren Boebert, Josh Hawley, Ted Cruz ou l’un des politiciens «conservateurs» de haut niveau. Lisez pendant que leurs partisans applaudissent Kyle Rittenhouse, ou nient la gravité des événements du 6 janvier de cette année, ou soutiennent que la responsabilité sociale est une menace pour ce qu’ils appelleraient la « liberté ». Ensuite, lorsque le chœur de la haine pour tous ceux qui ne sont pas d’accord avec eux apparaît, consultez leurs pages Facebook où vous verrez presque invariablement que beaucoup d’entre elles sont des femmes qui aiment leurs petits chiens, aiment leurs petits-enfants et ressemblent à les clichés de gentilles petites grand-mères, comme Tante Bea, ou Betty Crocker. Si vous allez au-delà des photos publiées des drapeaux américains et du monde Thomas Kincade qu’ils aiment, si vous vérifiez leurs profils, vous constaterez que la plupart d’entre eux « sont allés » dans un lycée, mais n’ont pas obtenu leur diplôme. La plupart des autres qui ont obtenu leur diplôme ont cessé d’avoir davantage intérêt à apprendre quoi que ce soit qui ne soit pas lié à leur progression dans le travail qu’ils ont trouvé.

Leur antipathie pour ce que d’autres personnes ont pu apprendre est clairement visible. Les « élites » les plus instruites les mettent mal à l’aise, leur font ressentir un sentiment secret d’être « moins que ». C’est une toxine, et plus ils mijotent longtemps dans ce poison, plus ils ont de haine pour les types d’œufs et de pantalons intelligents qui sont à blâmer pour tout ce qui ne va pas dans leur vie. C’est pourquoi les « peu instruits » sont si facilement séduits par des gens comme George W. Bush, qui a obtenu ses diplômes de garçon riche et a obtenu son billet à Harvard ET YALE, des endroits où aucune « élite » ne se trouve, bien sûr. ré. Ni Yale ni Harvard ne pouvaient priver Dubya de la touche commune, un gars avec qui ils envisageaient de boire de la bière, contrairement à ce prétentieux Al Gore ou au John Kerry encore plus prétentieux. C’était encore plus vrai en ce qui concerne le cas de Donald J. Trump, un homme ordinaire qui a quitté la Wharton School of Business avec une ignorance de classe mondiale intacte. À leur manière, Bush et Trump ont qualifié l’ignorance, le racisme, la méfiance et la division d’un autre choix de style de vie parfaitement acceptable, voire meilleur. L’ignorance n’est peut-être pas un bonheur pour leurs partisans, mais beaucoup d’autres personnes puissantes l’ont permis et, dans le processus, ont permis aux personnes peu instruites de se sentir mieux dans leur peau. Ils étaient très bien comme ils étaient, sans avoir à changer du tout. Il est malheureux, cependant, que l’éducation, quand le mot veut dire grand-chose, nous incline au changement. Mais, pour les auditeurs de Limbaugh et les téléspectateurs de Fox, l’ignorance était tout aussi bonne ou meilleure que de devenir comme ces gens dont la tête avait été remplie de socialisme, de marxisme, de perversions et de tolérance pour les paresseux dans tous ces cours de haute qualité qu’ils ont suivis et tout ça. lecture qu’ils avaient faite. En fait, ils n’étaient pas du tout « éduqués ». Ils venaient d’être endoctrinés et soumis à un lavage de cerveau pour suivre les imbéciles instruits qui donnaient le pays aux Noirs intransigeants, et tous les autres de tous les pays de merde qui étaient venus ici pour aspirer l’argent des contribuables américains durement gagnés tout en manquant constamment de respect. la police et se plaindre à quel point ils l’avaient mal. Pourquoi ne sont-ils pas simplement retournés en Afrique ou au Mexique si cet endroit ne leur convenait pas ? Et bon débarras à eux aussi.

Fox News et les racines profondes de notre périlleuse descente dans le fascisme étaient ancrées dans ce commentaire de l’étudiant de M. White au début des années 70, un enfant qui connaissait peu l’histoire de son pays et aurait vraiment préféré ne pas s’en soucier. plus loin. Bon sang, s’il le faisait, il pourrait finir par s’y attarder comme son professeur égaré l’a fait. En ces jours où la droite peut mettre en marche la machine de peur et de haine en faisant craindre aux gens la théorie de la race critique, un concept qu’ils ne comprennent même pas vaguement, cette attitude est évidemment toujours à l’œuvre.

Vérité? Ils ne peuvent pas supporter la vérité, et ils préfèrent vraiment ne pas essayer. Tucker Carlson, Sean Hannity, Donald Trump les aiment comme ils sont. Il en va de même pour Big Oil, Big Pharma, Big Corporations et Big Banks.

Alors, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Au-delà, bien sûr, qu’est-ce qui a déjà si mal tourné ?

_______